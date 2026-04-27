Kapitän geht beim Landesligisten und Kreisliga-Trainer bleiben

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VfL Sindelfingen

Mit dem angekündigten Abschied von Nicolai Dittrich endet beim VfL Sindelfingen in der Landesliga Württemberg, Staffel 2 ein prägendes Kapitel. Nach sieben gemeinsamen Jahren wird der Kapitän den Verein zum Saisonende verlassen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung widmen.

Die Bedeutung dieser Personalie erschließt sich nicht allein aus der Dauer, sondern vor allem aus der Rolle, die Dittrich in dieser Zeit eingenommen hat. Als Führungsspieler und Kapitän stand er über Jahre für Verlässlichkeit, Verantwortung und jene Haltung, die eine Mannschaft auch in schwierigen Phasen trägt. Vier Jahre in der Verbandsliga und drei Jahre in der Landesliga belegen seinen sportlichen Weg im Trikot des VfL, doch sein Einfluss reichte ersichtlich weiter. Dittrich hat den Verein nicht nur auf dem Platz geprägt, sondern auch im menschlichen Miteinander. Dass ihm die Türen in Sindelfingen jederzeit offenstehen, ist daher weniger Floskel als Ausdruck echter Wertschätzung.