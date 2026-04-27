Kapitän geht beim Landesligisten und Kreisliga-Trainer bleiben

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Mit dem angekündigten Abschied von Nicolai Dittrich endet beim VfL Sindelfingen in der Landesliga Württemberg, Staffel 2 ein prägendes Kapitel. Nach sieben gemeinsamen Jahren wird der Kapitän den Verein zum Saisonende verlassen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung widmen.
Die Bedeutung dieser Personalie erschließt sich nicht allein aus der Dauer, sondern vor allem aus der Rolle, die Dittrich in dieser Zeit eingenommen hat. Als Führungsspieler und Kapitän stand er über Jahre für Verlässlichkeit, Verantwortung und jene Haltung, die eine Mannschaft auch in schwierigen Phasen trägt. Vier Jahre in der Verbandsliga und drei Jahre in der Landesliga belegen seinen sportlichen Weg im Trikot des VfL, doch sein Einfluss reichte ersichtlich weiter. Dittrich hat den Verein nicht nur auf dem Platz geprägt, sondern auch im menschlichen Miteinander. Dass ihm die Türen in Sindelfingen jederzeit offenstehen, ist daher weniger Floskel als Ausdruck echter Wertschätzung.
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Der AC Catania Kirchheim II setzt in der Kreisliga B6 Neckar/Fils weiter auf Kontinuität und verlängert mit Maurizio Latte und Giuseppe Danzé als Trainerduo der zweiten Mannschaft. Damit gehen beide bereits in ihre dritte gemeinsame Saison – und schreiben zugleich ein kleines Stück Vereinsgeschichte. Nie zuvor hatte Catania über drei Jahre hinweg ununterbrochen eine zweite Mannschaft im Spielbetrieb.
Gerade deshalb besitzt diese Verlängerung besondere Bedeutung. Sie steht nicht nur für personelle Beständigkeit, sondern auch für das Wachstum eines Vereins, der sich strukturell weiterentwickelt. Maurizio Latte und Giuseppe Danzé gelten als zwei äußerst engagierte Persönlichkeiten, die mit Einsatz und Verlässlichkeit an der Seite der Mannschaft arbeiten. Für den AC Catania Kirchheim II ist ihre Zusage daher weit mehr als eine formale Kadernews – sie ist ein starkes Signal für Zusammenhalt, Entwicklung und den festen Willen, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
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