Kapitän Feyen übergibt MS Elsenborn -Niederlage kann Dank nicht trüben

Erste Annäherung an das Tor der Gäste durch einen Versuch von Le Berre, der aber geblockt wurde (7. Minute). Brenzliger wurde es nach zwölf Minuten, Diagonalball von Simon, Steinbach vor dem Torwart am Ball, der Abschluss ging aber am Pfosten vorbei. Lichter und Steinbach hatten weitere, eher harmlose Gelegenheiten, ehe Oberkail nach 29 Minuten die erste nennenswerte Chance hatte. Herres mit einem strammen Ball durch den 5-Meter-Raum, am langen Pfosten verpasste Klein den Einschuss. Ansonsten war Plattens Defensive insbesondere gegen Ausnahmestürmer Herres bis hierhin konsequent und konzentriert bei der Sache. Eine abgerutschte Flanke von Steinach markierte dann die letzte Tormöglichkeit der ersten Halbzeit (33.).

Im zweiten Durchgang hatte die Gastmannschaft die erste Chance, aber Klein fischte den verdeckten Schuss von Herres (48.). Antwort von Platten kurz darauf ein strammer Schuss von Steinbach, gut gehalten von Torwart Jegen. Aber Dominik Klein stand ihm in nichts nach und holte einen Freistoß von Herres aus 20 Metern aus dem Winkel. Nach 59 Minuten war es dann doch passiert. Herres zog in den Strafraum und wird zu Fall gebracht. Den Elfmeter verwandelt er persönlich in die linke Ecke. Sein 45. Saisontreffer, alle Achtung. Platten versuchte nochmal ran zu kommen. 76. Minute, Steinbach zieht aus zehn Metern ab, wieder ist der Ball gehalten. Die Schlussphase läuft, Licht im vollen Lauf, Weiß grätscht ihm in die Parade. Rote Karte und Überzahl für den TuS (89.). Die Mannschaft rückte mehr und mehr auf, doch anstatt den Ausgleich zu erzielen markierte Jegen mit einem abgeschlossenen Konter den 0:2 Endstand (90. + 4). Nach Schlusspfiff hatte Gäste-Trainer Endres noch Gesprächsbedarf mit dem Schiedsrichter und erhielt ebenfalls die rote Karte.

Lange getrauert wurde wegen der Niederlage nicht. Denn Mannschaft und Verein bedankten sich bei Trainer Feyen gebührend für sein Engagement. Ebenfalls großer Dank ging an Marko Neuwinger, der uns erfreulicherweise als Co- und Torwarttrainer, Betreuer, gute Seele und Bäcker in der kommenden Saison erhalten bleibt. Die mannschaftsinterne Torjägerkanone holte sich Justin Steinbach, der Titel „Klopper und Motzer“ geht an Joel Neumann Morbach.