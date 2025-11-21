Trainer Bastian Lerch will sich mit dem TSV Kareth-Lappersdorf erfolgreich in die Winterpause verabschieden. – Foto: Redaktion Schwandorf

Kapitän Fehr ist zurück: Kareth haushoher Favorit Bezirksliga Süd, Nachholspiel am Samstag: Zum Jahresabschluss zählt für die Lerch-Crew daheim gegen Schlusslicht SV Töging nur ein Sieg

Am Samstag findet das Bezirksliga-Jahr 2025 in der Oberpfalz seinen Abschluss. Und zwar mit einer Nachholbegegnung in der Bezirksliga Süd. Der TSV Kareth-Lappersdorf geht als haushoher Favorit ins Heimspiel gegen den Tabellenletzten SV Töging. Um 15 Uhr wird angestoßen. „Das Spiel wird auf jeden Fall stattfinden und wahrscheinlich am Kunstrasenplatz ausgetragen“, gibt Kareths Abteilungsleiter Anton Brunnbauer grünes Licht.



Die Rollen sind klar verteilt. Für die Karether zählt diese Saison eigentlich nur der direkte Wiederaufstieg, während für Aufsteiger Töging allein das Dabeisein in der Bezirksliga ein Erlebnis ist. Der TSV hechelt als Tabellendritter (38) dem Spitzenreiter SV Wenzenbach (48) mittlerweile mit zehn Punkten Rückstand hinterher, hat allerdings auch drei Spiele weniger absolviert. Zum Herbstrunden-Abschluss zählt nur ein Sieg. „Wir wollen uns erfolgreich in die Winterpause verabschieden, sprich die drei Punkte bei uns behalten“, betont Kareths Übungsleiter Bastian Lerch.



Den Gegner aus dem Altmühltal misst er nicht am Tabellenstand: „Wir sind uns der unbequemen Aufgabe bewusst und werden Töging auf gar keinen Fall unterschätzen. Wir werden versuchen, unser Spiel über 90 Minuten auf den Platz zu bekommen, Dominanz auszustrahlen und unsere Tore erzielen. Gleichzeitig wissen wir, dass wir in keiner Weise nachlassen dürfen“, so Lerch, dem mit zwei Ausnahmen das gleiche Aufgebot wie beim 6:2-Sieg gegen Pielenhofen zur Verfügung steht. Emil Simon muss wegen einer Schambeinentzündung passen. Erfreulich hingegen: Kapitän Marco Fehr ist wieder an Bord.



Die Gäste aus Töging (10) warten bereits seit dem 4. Spieltag auf einen Sieg. Immerhin ist es nicht so, dass die Relegationsränge nicht mehr in Reichweite wären. Sechs Punkte beträgt der Rückstand. Freilich hängen die Trauben auf Kareths Höhen äußerst hoch für Tabellenletzten. Vielleicht kommt der Mannschaft von Coach Alex Sommer ja aber entgegen, dass sie diesmal nichts zu verlieren hat.



Auch das Heimspiel des SV Breitenbrunn gegen die SpVgg Ramspau war zunächst für diesen Samstag angesetzt. Der Platz im Waldstation lässt jedoch keine Austragung zu. Bereits am Donnerstag gab es die Absage. Nachgeholt wird an Ostermontag 2026.