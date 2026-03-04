Kapitän fällt vorerst aus Hüftverletzung bei Thorben Hoffmann von red · Heute, 08:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Bayern München

Eintracht Braunschweig muss vorerst auf Torhüter und Kapitän Thorben Hoffmann verzichten. Der 26-Jährige zog sich bei einem Trainings-Zusammenprall in der vergangenen Woche eine Hüftverletzung zu.

Nach eingehenden Untersuchungen und Gesprächen mit mehreren Ärzten entschied sich Hoffmann für eine konservative Therapie und wird in den kommenden Wochen in München ein gezieltes Rehaprogramm absolvieren. Planmäßig soll Hoffmann während der Länderspielpause im März die fußballspezifische Belastung steigern und anschließend schrittweise ins Teamtraining zurückkehren können. Schlägt die Behandlung erfolgreich an, ist ein Comeback im April denkbar.