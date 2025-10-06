Kapitän Fabian Berntsen lässt die SGE Bedburg-Hau jubeln

Lange hatte es so ausgesehen, als müsste das Lokalduell in der Bezirksliga zwischen der SGE Bedburg-Hau und Viktoria Goch II ohne einen Sieger auskommen. Doch nach 70 gespielten Minuten schlug die Stunde des SGE-Kapitäns Fabian Berntsen, der den Gastgeber beim 3:0 (0:0)-Erfolg über den Aufsteiger aus Goch im Alleingang die drei Punkte sicherte.

Der Spielführer schnürte in der Schlussphase einen lupenreinen Hattrick und verhalf seiner Mannschaft vor 180 Zuschauern zum zweiten Saisonsieg in Folge. Sein Trainer Bernard Alijaj zeigte sich nach Abpfiff rundum zufrieden. „Ich finde, wir haben richtig gut gespielt. Anfangs waren wir noch nicht so konzentriert bei der Sache, aber das wurde mit der Spielzeit immer besser. Das Ergebnis ist am Ende verdient, weil wir auch defensiv sehr, sehr gut gestanden und so die Null gehalten haben“, sagte Alijaj nach dem Abpfiff.

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus Goch noch leichte spielerische Vorteile verbucht. Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel allmählich zugunsten der SGE. Von Berntsens erstem Treffer in der 70. Minute sollte sich die Viktoria-Reserve nicht mehr erholen. Vorausgegangen war dem Treffer ein schöner Sololauf von Theo Gerard, der im Sechzehner schließlich Berntsen in Szene gesetzt hatte.

„Nach dem Gegentreffer haben wir auf eine Dreierkette umgestellt und noch einmal alles nach vorne geworfen. Leider haben wir das Spiel dann komplett abgegeben. Wir hatten noch ein, zwei kleinere Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite musste uns unser Keeper mit tollen Paraden am Leben halten“, sagte der Gocher Trainer Ernes Tiganj. In der 88. Minute war Lars Thielen im Tor der Viktoria dann machtlos, als die SGE einen Gegenstoß zum 2:0 nutzte. Über Falko Kersten und Leon Claaßen gelangte der Ball erneut zu Berntsen, der aus kurzer Distanz seinen zweiten Treffer erzielte. In der fünften Minute der Nachspielzeit befand sich die SGE nach Ballgewinn im Mittelfeld plötzlich in einer Drei-gegen-eins Situation. Auch hier bewahrte Fabian Berntsen die Contenance und traf zum 3:0-Endstand.

Tiganj sieht das Glas halbvoll

„Ob das Spiel am Ende 0:1 oder 0:3 ausgeht, ist eigentlich egal – auch, wenn es vielleicht ein wenig zu hoch ausgefallen ist. Am Ende ist es unschön, dass wir wieder ein gutes Spiel gemacht und am Ende trotzdem verloren haben“, sagte Ernes Tiganj, dessen Team in der Tabelle weiterhin mit fünf Punkten Abstiegsplatz 16 belegt. Der SGE Bedburg-Hau reichten die drei Punkte, um sich auf Platz sechs und somit ins obere Tabellendrittel zu verbessern.

Am Sonntag hat das Team von Bernard Alijaj die Chance, gegen den Vorletzten TSV Weeze nachzulegen. Viktoria Goch II empfängt bereits am Freitagabend Borussia Veen im Hubert-Houben-Stadion.

SGE Bedburg-Hau: N. Puff – Gerard, Dittrich, Berntsen, Diedenhofen (64. Ngesang), Deckers, Panke (80. Tekaat), Kersten (90. P. Puff), Claaßen, Schümmer, Gorißen (90. van Bebber).

Viktoria Goch II: Thielen – Johnson, Schütz, Wurring, Kern (46. Nafin), Langenberg, Erkis (78. Vöckel), Kürbs, Gisberts, Barbara, Karabulut.