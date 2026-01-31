Kapitän des ETB SW Essen bleibt an Bord

Nico Lucas bleibt dem ETB SW Essen erhalten. – Foto: ETB SW Essen

Der 28-jährige defensive Mittelfeldspieler ist ein waschechter Essener Junge und wechselte im Januar 2024 von der SG Wattenscheid 09 an den Uhlenkrug. Bei den Schwarz-Weißen ist Nico Lucas seitdem absoluter Stammspieler und Leader der Mannschaft. Der ETB-Kapitän stand in dieser Saison in allen Meisterschaftsspielen in der Anfangsformation und konnte einen Treffer in der Oberliga Niederrhein erzielen.

Lucas: "Wir haben hier noch einiges vor"

Nico Lucas über seine Vertragsverlängerung am Uhlenkrug: „Ich freue mich, dass die gemeinsame Zeit mit dem ETB weitergeht. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, frühzeitig zu verlängern, um als Kapitän voranzugehen und ein Zeichen zu setzen. Ich hoffe, dass einige Jungs zeitnah nachziehen werden. Wir haben hier noch einiges vor. In der Hinrunde haben wir sportlich nicht ganz an die Vorjahre anknüpfen können, aber manchmal muss man auch einen kleinen Schritt zurückgehen, um dann in der Rückrunde und in der kommenden Saison dann wieder voll angreifen zu können. Das ist auch mein persönliches Ziel und die Ausrichtung des Vereins. Spätestens zur neuen Spielzeit wollen wir dann wieder richtig angreifen und eine sehr gute Rolle in den oberen Tabellenregionen spielen.“

„Wir sind in intensiven Gesprächen mit einigen Stammspielern und freuen uns sehr, dass unser Kapitän Nico Lucas bereits zugesagt hat und bei uns bleiben wird. Damit drückt er auch seine hohe Identifikation mit dem ETB aus. Wir haben einen klaren Plan für die nächste Saison, und Nico Lucas gehört dazu, der ja unangefochtener Stammspieler ist. Von daher freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm. Wir können über ihn nur das Beste sagen: Er ist immer da, wenig verletzt und sehr zuverlässig“, ist der erste Vorsitzende Karl Weiß froh über die Verlängerung des ETB-Kapitäns.