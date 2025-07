Kapitän des Drittligisten bleibt an Bord

Führungsspieler, Leistungsträger, Stabilisator, Kapitän – in diesen Rollen hat sich Dominik Nothnagel in den vergangenen Jahren als ein fester Teil der U21 etabliert und ist aus der Drittliga-Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Seit seiner Rückkehr zum VfB im Sommer 2021 – zuvor trug der Innenverteidiger bereits von der U15 bis zur U19 das Brustring-Trikot – absolvierte der 30-Jährige 135 von 144 möglichen Spielen in der 3. Liga und der Regionalliga Südwest, davon 133 in der Startelf.

Außerdem trägt der gebürtige Stuttgarter seit der Saison 2022/2023 die Kapitänsbinde um den Arm. In der abgelaufenen Saison trug Dominik Nothnagel nicht nur mit seinem enorm wichtigen Siegtreffer beim 1:0-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund II am vorletzten Spieltag, sondern auch mit konstanten Leistungen und Führungsqualitäten zum Klassenerhalt der U21 in der 3. Liga bei. Nun verlängert der Routinier, der die U21 auch in der am Samstag startenden Saison als Kapitän aufs Feld führen wird, seinen Vertrag vorzeitig und wird dem VfB über die kommende Spielzeit hinaus erhalten bleiben.

Stephan Hildebrandt, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, sagt: „Dominik ist weit mehr als eine von den berühmten „Korsettstangen“ in unserer U21. Seit Jahren führt er dieses Team über seine Zuverlässigkeit und seine in vielen Bereichen herausragenden Leistungen auf dem Platz. Dominik ist der Mann der wichtigen Momente. Und das über seine Positionsaufgaben als Innenverteidiger hinaus - zuletzt gesehen bei seinem Treffer in Dortmund. Gerade für unsere sehr junge Mannschaft ist seine Vorbildrolle von riesigem Wert. Wir sind sehr froh, „Dome“ als Stabilitätsfaktor weiter bei uns im Team zu haben."