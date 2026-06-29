Kapitän dabei: Diese drei Spieler verlängern beim KFC Uerdingen

Kapitän Ole Päffgen (r.) bleibt dem KFC erhalten. – Foto: Sven Hanisch

Der KFC Uerdingen hat drei weitere Personalien geklärt. Kapitän Ole Päffgen bleibt ebenso wie Joshua Salonen und Dave Fotso Youmssi an der Grotenburg.

Trainer Julian Stöhr freut sich entsprechend über die Entscheidung seines Kapitäns. „Er ist für mich einer der besten Innenverteidiger in der Liga, wenn nicht sogar der beste, weswegen ich froh bin, dass er bei uns bleibt und als Führungspersönlichkeit auch in der kommenden Saison die Mannschaft aufs Feld führen wird“, sagt Stöhr über Päffgen, der am Sonntag seinen 29. Geburtstag gefeiert hat.

Der KFC Uerdingen treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat gleich drei Vertragsverlängerungen bekanntgegeben. Besonders wichtig ist die Zusage von Ole Päffgen. Der Innenverteidiger bleibt dem KFC erhalten und wird auch in der kommenden Saison als Führungsspieler eine zentrale Rolle einnehmen.

„Ich spüre das Vertrauen in meine Person und habe richtig Bock auf die neue Saison beim KFC. Deshalb gab es für mich gar keine andere Alternative, als meinen Vertrag hier zu verlängern und eine bessere Saison als die letzte zu spielen“, erklärt Päffgen.

Päffgen war in der vergangenen Saison eine absolute Konstante. Mit einer Ausnahme stand er in allen Ligaspielen über die volle Distanz auf dem Platz, auch in den drei Partien im Niederrheinpokal war er komplett dabei. Dass er eine solche Stütze werden würde, war nach seiner schwierigen Vorsaison nicht selbstverständlich. Unter René Lewejohann war Päffgen zuvor kaum zum Zug gekommen, doch in der Vorbereitung meldete er sich eindrucksvoll zurück.

Der Innenverteidiger war 2023 vom SV Straelen nach Krefeld gewechselt. Zuvor spielte er für Ratingen 04/19, ausgebildet wurde er bei Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf. Zwischen 2012 und 2014 kam Päffgen zudem zu fünf Einsätzen für deutsche Junioren-Nationalmannschaften.

Salonen-Geschichte geht weiter

Auch Joshua Salonen bleibt dem KFC erhalten. Der 19-Jährige war im Winter zu einem Probetraining nach Krefeld gekommen und überzeugte die sportliche Leitung schnell. In der Rückrunde kam der Sohn des früheren KFC-Publikumslieblings Tuukka Salonen auf elf Einsätze.

Stöhr sieht in Salonen weiter viel Entwicklungspotenzial. „Obwohl wir eigentlich auf seiner Position gut besetzt waren, haben wir ihn im Winter dazu genommen, weil wir enorm viel Potential in ihm sehen. Er hat es in den Minuten, in denen er gespielt hat, immer gut gemacht“, sagt der Trainer. Salonen habe sich auch sprachlich stark entwickelt und identifiziere sich voll mit dem Klub.

Für den jungen Spieler selbst ist die Fortsetzung in Krefeld eine klare Sache. Aus seiner Heimat Kanada schickte er Grüße und erklärte: „Ich freue mich sehr auf die neue Saison. Wir sehen uns in der Grotenburg!“

Fotso Youmssi soll nächsten Schritt machen

Die dritte Verlängerung betrifft Dave Fotso Youmssi. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison auf 22 Einsätze und erzielte zwei Tore. Nun soll er beim KFC den nächsten Schritt machen.

„Wir waren uns schon im Frühjahr mit Dave einig. Er will und muss jetzt den nächsten Schritt gehen“, sagt Stöhr. Der Trainer verweist darauf, dass Fotso Youmssi mehrfach nah dran gewesen sei, dann aber von Verletzungen ausgebremst wurde. Nun gehe es darum, verletzungsfrei zu bleiben, in den Rhythmus zu kommen und die Entwicklung fortzusetzen.

Fotso Youmssi war zuvor in der U19 des MSV Duisburg aktiv und absolvierte beim KFC seine erste Saison im Seniorenbereich. Auch er blickt mit Vorfreude auf die neue Spielzeit. „Ich bin glücklich darüber, dass es mit mir beim KFC weitergeht. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und meinen Teil für das Erreichen unserer Ziele zu leisten“, sagt der Mittelfeldspieler.

Mit Päffgen, Salonen und Fotso Youmssi hat der KFC drei weitere Bausteine für die kommende Saison gesichert: einen etablierten Führungsspieler, ein junges Entwicklungstalent und einen Mittelfeldspieler, der nach seinem ersten Seniorenjahr mehr Verantwortung übernehmen soll.