Kapitän-Comeback und zweiter Sieg für Rot-Weiß Oberhausen

Nico Klaß feiert ein emotionales Comeback – Foto: RWO

Am dritten Spieltag der Regionalliga West feierte Rot-Weiß Oberhausen einen 2:1-Sieg bei der U21 des VfL Bochum – und damit den zweiten Dreier der laufenden Saison. In der Folge steht RWO nun punktgleich mit Westfalia Rhynern auf Tabellenplatz zwei. Doch damit nicht genug: Kapitän Nico Klaß gab nach Verletzungspause sein emotionales 15-minütiges Comeback.

RWO musste in der zweiten Halbzeit noch einmal um den bereits komfortabel erspielten Vorsprung bangen. Nach dem 2:0 zur Pause kam der VfL deutlich besser aus der Kabine. In der 72. Minute war es schließlich Luis Pick, der die Gastgeber wieder hoffen ließ. Nach einem weiteren Eckball wartete Pick am langen Pfosten und nickte das Spielgerät zum 1:2 in die Maschen.

Bereits in der siebten Minute gingen die Gäste in der Bochumer Mondpalast Arena in Führung. Nach einem strafbaren Handspiel im Strafraum zeigte Schiedsrichter Nils Hasse auf den Punkt. Timur Kesim (7.) übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zur frühen Führung für RWO. Die Oberhausener blieben anschließend gefährlich und legten nur zehn Minuten später nach. Nach einem Eckball von Arda Süne (17.) stand Tim Böhmer goldrichtig und köpfte den Ball zum 2:0 ins Netz. Damit nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten in der Anfangsphase konsequent aus.

„Es war eine Riesenerleichterung“

Im Anschluss an die Partie erzählte Nico Klaß den vereinsinternen Medien: „Ich bin schon eine Weile hier und war selten so lange raus. Dementsprechend war es einfach klasse von den Fans, wie sie mich empfangen haben. Ich bin sehr glücklich, dass es für mich wieder losgeht.“

Im März der abgelaufenen Spielzeit erlitt der Kapitän einen Abriss des Syndesmosebandes, der ihn für den Rest der Saison außer Gefecht setzte. Jetzt also das 15-minütige Comeback gegen den VfL Bochum, das auch sportlich ein erfreuliches Ende nahm. „Es war eine Riesenerleichterung, weil ich immer nervös bin, wenn ich nur zuschauen kann. Ich glaube, die 15 Minuten Spielzeit haben meinem Kreislauf und meiner Pumpe sehr gut getan. Jetzt geht es darum, Stück für Stück wieder herangeführt zu werden. Ich bin seit einer Woche wieder voll im Training, deshalb waren die 15 Minuten gegen Bochum mehr als genug“, analysiert der 29-Jährige.

Zum Spiel sagte Klaß: „Wir hätten den Sack natürlich früher zumachen können, aber man muss auch anerkennen, dass Bochum sehr gute Jungs in den eigenen Reihen hat. Sie haben mutige Ansätze gezeigt, auch wenn wir es größtenteils gut wegverteidigt haben. Dem Gegentor ging eine eklige Flanke auf den zweiten Pfosten voraus, aber das kann passieren. Wichtig ist, dass man sich davon nicht unterkriegen lässt und weiter nach vorne spielt. Das haben wir getan und dadurch wichtige drei Punkte geholt.“

Es deutet vorerst nicht viel darauf hin, dass der Kapitän in der kommenden Woche gegen die U21 des 1. FC Köln schon über die volle Distanz auf dem Feld stehen kann. Der Führungsspieler dürfte aber Schritt für Schritt wieder an eine höhere Belastung herangeführt werden.

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