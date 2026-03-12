Kapitän bleibt: Ralf Aden führt Großefehn auch 2026/27 aufs Feld

Beim SV Großefehn setzt man weiterhin auf Kontinuität und Führungsstärke: Kapitän Ralf Aden wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot der Ostfriesen tragen. Damit bleibt eine der wichtigsten Figuren der Mannschaft an Bord – ein Spieler, der sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine eine zentrale Rolle einnimmt.
Im Verein gilt Aden seit Jahren als prägende Persönlichkeit. Als Kapitän geht er voran, übernimmt Verantwortung und ist für Mitspieler wie Trainerteam ein verlässlicher Anker. Seine Rolle beschränkt sich dabei längst nicht nur auf das Sportliche – vielmehr verkörpert er das Selbstverständnis der Mannschaft.
„Ralf geht voran – als Vorbild, als Führungsspieler und als einer, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt“, heißt es aus dem Umfeld des Vereins.
Besonders geschätzt wird beim SV Großefehn Adens Vielseitigkeit. Der Kapitän ist dort zur Stelle, wo er gebraucht wird – unabhängig von Position oder Spielsituation. Diese Flexibilität macht ihn zu einem enorm wichtigen Bestandteil des Teams.
„Mit seiner Vielseitigkeit ist er für unsere Mannschaft unglaublich wertvoll: immer da, wo er gebraucht wird – und immer mit 100 % Einsatz.“
Auch statistisch unterstreicht Aden seine Bedeutung für die Mannschaft. In der laufenden Bezirksliga-Saison 2025/26 (Weser-Ems Staffel 1) stand der Kapitän bislang 17 Mal auf dem Platz und erzielte dabei sechs Tore. Assists stehen zwar noch nicht zu Buche, doch seine Bedeutung geht weit über reine Zahlen hinaus.
Für Großefehn bedeutet die Verlängerung vor allem Stabilität im Mannschaftsgefüge. Aden ist nicht nur sportlich ein Leistungsträger, sondern auch eine Identifikationsfigur für Team und Umfeld.
Der Verein freut sich entsprechend über die Fortsetzung der Zusammenarbeit:
„Schön, dass du weitermachst, Capitano – auf ein weiteres Jahr mit dir vorneweg!“
Damit ist klar: Auch in der kommenden Spielzeit wird Ralf Aden wieder als Kapitän vorangehen – mit Einsatz, Verantwortung und der Rolle als Führungsspieler, die ihn beim SV Großefehn zu einer zentralen Figur macht.