Kapitän bleibt: Ralf Aden führt Großefehn auch 2026/27 aufs Feld Routinier hat die Zusage gegeben von p.s. · Heute, 12:36 Uhr · 0 Leser

Beim SV Großefehn setzt man weiterhin auf Kontinuität und Führungsstärke: Kapitän Ralf Aden wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot der Ostfriesen tragen. Damit bleibt eine der wichtigsten Figuren der Mannschaft an Bord – ein Spieler, der sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine eine zentrale Rolle einnimmt.

Im Verein gilt Aden seit Jahren als prägende Persönlichkeit. Als Kapitän geht er voran, übernimmt Verantwortung und ist für Mitspieler wie Trainerteam ein verlässlicher Anker. Seine Rolle beschränkt sich dabei längst nicht nur auf das Sportliche – vielmehr verkörpert er das Selbstverständnis der Mannschaft. „Ralf geht voran – als Vorbild, als Führungsspieler und als einer, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt“, heißt es aus dem Umfeld des Vereins.

Vielseitigkeit als großer Wert für die Mannschaft Besonders geschätzt wird beim SV Großefehn Adens Vielseitigkeit. Der Kapitän ist dort zur Stelle, wo er gebraucht wird – unabhängig von Position oder Spielsituation. Diese Flexibilität macht ihn zu einem enorm wichtigen Bestandteil des Teams. „Mit seiner Vielseitigkeit ist er für unsere Mannschaft unglaublich wertvoll: immer da, wo er gebraucht wird – und immer mit 100 % Einsatz.“