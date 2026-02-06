Kapitän bleibt in Satteldorf, Rode wechselt nach Pfullingen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Yerlikaya ist während eines Spiels auf nahezu jeder Position präsent, verliert kaum einen Zweikampf und verkörpert den kämpferischen Stil der Mannschaft. Als Captain übernimmt er Verantwortung und gibt auf dem Platz wie in der Kabine die Richtung vor. Neben seiner Mentalität schätzen die Verantwortlichen auch seine Torgefahr – immer wieder sorgt er mit wichtigen Treffern für entscheidende Impulse.

Bei der Spvgg Gröningen/Satteldorf schreiten die Planungen für die Saison 2026/27 weiter voran – und ein zentraler Baustein bleibt erhalten. Kapitän Baris Yerlikaya hat seine Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben. Im Verein gilt er als unermüdlicher Antreiber, der mit großem Laufpensum, Einsatzwillen und Führungsqualität vorangeht.

Die Vertragsverlängerung wird daher als starkes Signal für Kontinuität gewertet. Gröningen/Satteldorf setzt weiterhin auf Identifikation und Führungsstärke im eigenen Kader. Entsprechend groß ist die Freude im Umfeld des Vereins, den Kapitän auch in der kommenden Saison im Trikot der Spvgg zu sehen – verbunden mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit.

VfL Pfullingen II

Der VfL Pfullingen II hat frühzeitig den ersten Neuzugang für die kommende Saison fixiert. Im Sommer wechselt Luke Rohde vom TSV Sondelfingen ans Jahnhaus. Der 20-Jährige fühlt sich im offensiven Mittelfeld zuhause und sieht den Schritt als wichtige Chance für seine Weiterentwicklung. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich sehe für mich eine sehr gute Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, und bin voller Vorfreude. Ich möchte mich mit Vollgas integrieren“, sagt Rohde.

Co-Trainer Dennis Zipperle kennt den Neuzugang noch aus gemeinsamen Zeiten in Sondelfingen und traut ihm den nächsten Schritt zu. „Mit Luke bekommen wir einen weiteren jungen Spieler dazu, der technisch alles mitbringt. Wir freuen uns darauf, ihn bei seiner Entwicklung zu begleiten.“

Bis zum Wechsel liegt Rohdes Fokus jedoch weiterhin auf seinem aktuellen Verein. Mit dem TSV Sondelfingen kämpft er in der Reutlinger A-Liga noch um die Meisterschaft und will dort die Saison erfolgreich zu Ende spielen.

Fußballbezirk Alb

Budenzauber am Wochenende in der Storlach-Halle



Futsal-Liga spielt in Reutlingen



Die B-Junioren starten ab 10:00 Uhr in der Storlach Halle. Vom Bezirk Alb werden die Young Boys Reutlingen und die SGM Reutlinger Juniors am Samstag Vormittag in der Futsal-Liga ihre Spiele bestreiten.

YB Reutlingen ist aktuell auf Platz 6 und SGM Reutlinger Juniors auf Platz 11. Es geht darum am Ende der Spielrunde unter die ersten vier Plätze zu kommen um bei den Final Four um die Württembergischen Futsal Meisterschaften dabei zu sein.

Die A-Junioren der Young Boys Reutlingen spielen am Samstag in Illerkichberg ab Nachmittags in der Futsal-Liga ihre Spiele aus. Und am Sonntag geht es für die Young Boys weiter in der Storlach-Halle in Reutlingen.