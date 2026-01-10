Kapitän bleibt der SG treu

Trotz sportlich schwieriger Lage arbeitet die SG Neuenstein weiter an ihrer Zukunft. Wie die HNA berichtet, hat auch Kapitän André Deneke seine Zusage über die laufende Saison hinaus gegeben.

Der erfahrene Führungsspieler übernimmt damit weiterhin Verantwortung in einer Phase, in der sportliche Rückschläge den Alltag prägen. Acht Punkte aus 16 Spielen lassen den Klassenerhalt in weite Ferne rücken, umso höher ist der Stellenwert der Personalentscheidung einzuordnen.

Mit der Verlängerung Denekes unterstreicht der Verein – nach dem Bekenntnis zu Kallée – seinen Willen zu Stabilität und langfristiger Planung. Ein Signal, das weniger auf die Tabelle als vielmehr auf Vertrauen, Identifikation und einen möglichen Neuanfang über den Sommer hinaus abzielt.