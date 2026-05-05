Kapitän bleibt an Bord: Thiede und Schmidt gehen weg zusammen

– Foto: Viktoria Thiede - Instagram

Der FC Viktoria Thiede treibt seine Personalplanungen voran und bindet Kapitän Dennis Schmidt für eine weitere Spielzeit. In einer bisher sehr starken Saison setzt der Aufsteiger damit ein klares Zeichen.

„Ein Zeichen. Ein Leader. Ein Thieder. 💛🖤 Unser Capitano Dennis Schmidt geht in seine 4. Saison ⚽️🔥“, heißt es in der Mitteilung des Bezirksligisten. Die Worte sind bewusst gewählt und unterstreichen die Bedeutung Schmidts für das Teamgefüge. Als Kapitän prägt er nicht nur die sportliche Ausrichtung, sondern fungiert zugleich als Identifikationsfigur innerhalb der Mannschaft.

Sportlich bewegt sich Viktoria Thiede in einer beeindruckenden Saison im oberen Mittelfeld. Nach 24 absolvierten Spielen weist der Aufsteiger eine Bilanz von 12 Siegen, vier Unentschieden und acht Niederlagen auf und kommt damit auf 40 Punkte. Mit einem Torverhältnis von 39:33 rangiert das Team aktuell auf dem fünften Tabellenplatz, punktgleich mit dem TSV Üfingen, allerdings bei einem Spiel weniger. Außerdem hat man die zweitbeste Defensive der ganzen Liga, einzig hinter Tabellenführer Wolfenbüttel II.

In dieser Saison absolvierte Schmidt bislang 21 Spiele, davon 20 über die volle Distanz von 90 Minuten. Ein echter Dauerbrenner für die Altinkaya-Elf.

Mit Blick auf die Tabellenkonstellation ist für den Aufsteiger nach oben wie nach unten noch Bewegung möglich.

Die Verlängerung von Dennis Schmidt fügt sich in dieses Gesamtbild ein. In einer Liga, in der Konstanz häufig den Unterschied ausmacht, setzt Viktoria Thiede auf bewährte Strukturen, und auf einen Kapitän, der diese verkörpert.