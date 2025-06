Kapitän bleibt an Bord, ein Zugang und eine Verstärkung

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der Kapitän bleibt an Bord!

Am Samstag (15 Uhr) steigt das Topspiel unserer Landesligamänner bei Victoria Seelow. Der Spitzenreiter (zwei Punkte Vorsprung) beim Tabellenzweiten. Eine gute Nachricht gibt es schon vorher…

Marco Alisch bleibt ein weiteres Jahr bei der Eintracht – unabhängig davon, ob die Mannschaft den Aufstieg schafft oder nicht.

Unser Kapitän ist ein Dauerbrenner am Wüstemarker Weg. Er kam in der Winterpause der Saison 2010/11 vom BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow, seitdem liefert er Jahr für Jahr ab, kommt auf rund 300 Liga-Spiele. 2012 gelang ihm der Aufstieg in die Brandenburgliga, 2019 ein zweites Mal. In dieser Saison kann er das Kunststück zum dritten Mal schaffen.

Marco geht also in seine 15. komplette Saison für die Eintracht. Schon jetzt alles Gute für die neue Spielzeit, Marco!

Brandenburger SC Süd 05

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Verstärkung für den Kasten! Willkommen, Kilian Boy! Mit Kilian Boy verstärkt ein 23-jähriger Torwart unser Team, der mit 1,90 m Körpergröße, starker Präsenz und Erfahrung aus Stationen wie dem FSV Luckenwalde, Miersdorf Zeuthen, Fortuna Babelsberg und dem VfL Nauen zu uns kommt. Seine fußballerischen Wurzeln liegen beim SV Babelsberg 03. „Ich wollte eine neue sportliche Herausforderung – und beim BSC Süd 05 sehe ich genau die richtigen Bedingungen: ein top Umfeld, ein ambitioniertes Trainerteam und starke Konkurrenz im Torwartteam, die mich täglich pusht.Ich will mich beweisen, stetig besser werden und mit der Mannschaft so viele Punkte wie möglich holen!“

VfL Nauen

Das teilt der Verein auf Instagram mit: In der Sommerpause wechsel Tristan Woitina zurück in die Funkstadt. Aus beruflichen Gründen musste Tristan uns leider im letzten Wechselfenster verlassen. Jetzt ist er aber wieder da und wir freuen uns sehr, dass du wieder bei uns bist und somit erneut ein Teil der VFL Familie.

