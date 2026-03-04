Kapitän bleibt an Bord: Dennis Müller setzt Zeichen beim WSC Frisia

wscfrisia1 - Instagram

Es ist ein Signal der Kontinuität – und eines der Identifikation. Dennis Müller wird auch in der kommenden Saison das Trikot des WSC Frisia tragen und das Team weiterhin als Kapitän auf den Platz führen. In Zeiten sportlicher Weichenstellungen ist diese Entscheidung mehr als eine Personalie: Sie steht für Haltung, Verbundenheit und Verantwortung.

„Frisia ist und bleibt mein Verein. Ich freue mich mit Freunden auf dem Platz stehen zu dürfen und die blau weißen Farben zu repräsentieren. Ich bin stolz darauf, dass die Verantwortlichen und Trainer mir die Möglichkeit geben den ‚neuen Weg‘ mitzugestalten und aktiv voranzutreiben.“

Klare Worte eines Spielers, der sich nicht nur über seine Rolle definiert, sondern über seine Zugehörigkeit. Müller spricht von „seinem“ Verein – und meint damit mehr als nur eine sportliche Station. Es ist das Bekenntnis zu den blau-weißen Farben und zu einem gemeinsamen Projekt, das innerhalb des Klubs angestoßen wurde.