Kapitän bleibt an Bord

Beim SV Türkgücü Kassel nehmen die Personalplanungen für die kommende Saison weiter konkrete Formen an. Nachdem der Kreisoberligist zuletzt bereits die Vertragsverlängerungen von Bruno Luis und Kristijan Jurčević bekanntgegeben hatte, steht nun die wohl symbolträchtigste Personalie fest: Auch Kapitän Naci Kara bleibt dem Verein erhalten.

Wie Türkgücü in den sozialen Medien mitteilte, geht Kara damit in seine neunte Saison im Trikot der Kasseler. Der Mittelfeldspieler zählt seit Jahren zu den prägenden Gesichtern des Vereins und verkörpert wie kaum ein anderer Kontinuität, Identifikation und Führungsstärke. Entsprechend deutlich fiel auch die Botschaft des Clubs aus, der Kara als Führungsspieler, Vorbild und Identifikationsfigur auf und neben dem Platz hervorhob.

Mit der Verlängerung seines Kapitäns sichert sich Türkgücü weit mehr als nur sportliche Qualität. Kara steht innerhalb der Mannschaft für Haltung, Verlässlichkeit und emotionale Bindung an den Verein. Gerade im Amateurfußball, in dem personelle Wechsel oft zum Alltag gehören, kommt Spielern mit einer derart langen Zugehörigkeit besondere Bedeutung zu. Sie geben einem Team Struktur und verkörpern zugleich die Werte, mit denen sich Umfeld und Anhänger identifizieren.