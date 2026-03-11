Kapitän bleibt an Bord

Der VfL Kassel setzt bei seinen Planungen für die kommende Spielzeit auf Kontinuität in zentraler Rolle. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, hat Alessandro Vizza seinen Vertrag verlängert und wird dem Verein auch in der Saison 2026/27 erhalten bleiben.

Der Klub hebt dabei vor allem die Bedeutung des Spielführers für das Innenleben der Mannschaft hervor. In der Mitteilung beschreibt der VfL Vizza als Führungsspieler auf und neben dem Platz, der weiterhin vorangehen und ein wichtiger Bestandteil des Teams bleiben solle.

Mit der Verlängerung setzt der Verein ein Zeichen der Stabilität in einer Phase, in der bereits die Weichen für die kommende Runde gestellt werden. Gerade auf der Kapitänsposition ist personelle Konstanz ein wichtiges Signal – sportlich ebenso wie für die Kabine. Der VfL verbindet mit der Zusage seines Spielführers die Hoffnung, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und „gemeinsam den nächsten Schritt“ zu gehen.