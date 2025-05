Kapitän Andreas Geipl bleibt dem Jahn erhalten

Der Mittelfeldspieler stand bisher in acht Spielzeiten für die Jahnelf auf dem Platz und absolvierte insgesamt 222 Pflichtspiele. „Andi Geipl identifiziert sich zu hundert Prozent mit dem SSV Jahn. Nach einem auch für ihn persönlich schwierigen Jahr stellt er sich weiter seiner Verantwortung und will mit anpacken, dass wir wieder erfolgreichere Zeiten in Regensburg erleben. Andi ist aufgrund seiner Persönlichkeit und Erfahrung ein zentraler Teil der Mannschaft und der gesamten Jahn-Familie“, so Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, in einer Pressemitteilung. Er ergänzt: „Bereits vor einigen Wochen hatte bei Andi eine Klausel zur automatischen Verlängerung des Vertrages gegriffen. Zum damaligen Zeitpunkt haben sich alle Beteiligten gegen eine aktive Kommunikation entschieden. Die Ziele der Mannschaft hatten eine höhere Priorität, der Fokus lag auf der sportlichen Situation des gesamten Vereins.“



„Nach dem Abschluss einer für alle enttäuschend verlaufenen Zweitliga-Saison haben wir gemeinsam entschieden, den jetzigen Zeitpunkt als passender zu erachten, um die automatische einjährige Verlängerung meines ursprünglich bis 30.06.2025 gültigen Vertrages zu kommunizieren“, sagt Andi Geipl und fügt hinzu: „Der SSV Jahn ist für mich ein großes Stück Heimat geworden. Die Stadt, der Verein und die Fans liegen mir wirklich sehr am Herzen. Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Regensburg. Ich habe in meiner Zeit beim SSV Jahn sehr viele emotionale Ausnahmezustände erlebt, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Gerade jetzt nach dem Abstieg will ich mit meiner Erfahrung vorangehen und eine Mannschaft wieder mit formen, die wieder anders auftritt, als wir es in der abgelaufenen Saison getan haben. Ich freue mich auf die kommenden Wochen und Monate.“