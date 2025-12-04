Kapellen winkt erneuter Sprung auf Platz zwei, TSV Solingen im Aufwind

Bis zur Winterpause ist die 1. Spvg Solingen-Wald 03 schon rein rechnerisch nicht mehr einzuholen, doch dahinter ist es eine weiterhin enge Versammlung um den zweiten Tabellenrang. Dort steht aktuell der DV Solingen, hat mit dem Rückzug des TVD Velbert nun als einziges spielfrei. Nun könnte der SC Kapellen wieder vorbeiziehen, muss dafür aber gegen den FC Kosova bestehen. Das Duell der beiden Klubs schrieb in der Vorsaison unverschuldete Schlagzeilen. So stand das letztmalige Aufeinandertreffen der beiden Teams unter dem Schatten einer Diebstahl-Attacke in den Vereinsräumen.

Schon am Freitag könnte der FC Remscheid einen kleinen Sprung im Tabellenkeller wagen, es geht gegen Victoria Mennrath. Tags darauf kann der TSV Solingen auch zum siebten Mal in Folge ungeschlagen bleiben, die Begegnung mit den VSF Amern kommt dem Topspiel-Charakter schon nahe.