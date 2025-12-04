 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Kapellen kann wieder erster Verfolger von Solingen-Wald werden.
Kapellen kann wieder erster Verfolger von Solingen-Wald werden. – Foto: Michael Jäger

Kapellen winkt erneuter Sprung auf Platz zwei, TSV Solingen im Aufwind

Landesliga, Gruppe 1: Wenn Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 bis zum Saisonende ähnlich konstant auftreten kann, darf sich das restliche Feld nur noch um die Vize-Meisterschaft streiten. Der SC Kapellen kann sich dahingehend wieder in die Pole Position begeben, schon am Samstag kann der TSV Solingen seine Ungeschlagen-Serie fortführen.

Bis zur Winterpause ist die 1. Spvg Solingen-Wald 03 schon rein rechnerisch nicht mehr einzuholen, doch dahinter ist es eine weiterhin enge Versammlung um den zweiten Tabellenrang. Dort steht aktuell der DV Solingen, hat mit dem Rückzug des TVD Velbert nun als einziges spielfrei. Nun könnte der SC Kapellen wieder vorbeiziehen, muss dafür aber gegen den FC Kosova bestehen. Das Duell der beiden Klubs schrieb in der Vorsaison unverschuldete Schlagzeilen. So stand das letztmalige Aufeinandertreffen der beiden Teams unter dem Schatten einer Diebstahl-Attacke in den Vereinsräumen.

Schon am Freitag könnte der FC Remscheid einen kleinen Sprung im Tabellenkeller wagen, es geht gegen Victoria Mennrath. Tags darauf kann der TSV Solingen auch zum siebten Mal in Folge ungeschlagen bleiben, die Begegnung mit den VSF Amern kommt dem Topspiel-Charakter schon nahe.

Morgen, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
20:00

Sa., 06.12.2025, 16:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
16:30

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:00

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:00live

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live

So geht es weiter

17. Spieltag
13.12.25 SC Union Nettetal - Victoria Mennrath
13.12.25 DV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
14.12.25 VfB 03 Hilden II - TSV Solingen
14.12.25 FC Remscheid - DJK Gnadental
14.12.25 SC Kapellen-Erft - ASV Einigkeit Süchteln
14.12.25 VSF Amern - SG Unterrath
14.12.25 SC Velbert - SSV Bergisch Born
14.12.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - 1. FC Wülfrath

Markus BeckerAutor