Kapellen verspielt Führung, holt aber noch drei Punkte

Kapellen revanchiert sich – Foto: Claudia Pillekamp

Beim Rückspiel in der Kalkstadt freute sich der Sportliche Leiter Jörg Ferber über einen Start nach Maß, denn seine Mannschaft konnte sich eine schnelle 2:0-Führung herausspielen: Leo Stegner markierte in der 14. und 23. Minute beide Treffer. „Eigentlich sollte diese Führung Ruhe ins Spiel bringen, doch wir haben den Gegner wieder selbst ins Spiel gebracht“, bemängelte er indes. Und so kamen die Wülfrather nach zwei individuellen Fehlern der Gäste zum Ausgleich. In der 31. Minute verkürzte Gian-Luca Bühring auf 1:2 und er war nur neun Minuten später auch für den Ausgleichstreffer verantwortlich. Im zweiten Durchgang bewies SCK-Trainer Lennart Ingmann ein goldenes Händchen beim Einwechseln. Der Coach brachte in der 67. Minute Kazuki Hayashi für Efe Özen, und der Japaner erzielte nur eine Minute später den 3:2-Siegtreffer für Kapellen. Die Vorarbeit leistete Alexander Fuchs. Luis Giesen scheiterte noch an Wülfraths Torhüter, aber der Japaner staubte ab. Nachdem der Keeper der Gastgeber in der 75. Minute „Gelb-Rot“ wegen Meckerns kassierte, erspielten sich die Gäste noch sechs, sieben hochkarätige Torchancen, doch diese ließen sie allesamt liegen.

Am Ende freute sich der Tabellenzweite über den Auswärtssieg. „Wir wussten, dass wir auf eine unangenehme, erfahrene und robuste Mannschaft treffen, deshalb sind wir froh, dass wir mit einem Sieg nach Hause fahren können“, resümierte Ferber sehr zufrieden.