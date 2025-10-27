Kurioses Spiel aus Sicht des FCK. – Foto: Claudia Pillekamp

Kapellen schießt drei Tore, aber keines zählt Die SCK-Fußballer schießen im Match gegen Amern drei aus ihrer Sicht reguläre Treffer, verlieren das Spiel am Ende aber vor heimischem Publikum mit 0:2.

Gleich drei Treffer wurden dem SC Kapellen am Sonntag im Heimspiel der Landesliga gegen den VSF Amern aberkannt. Dem Team von Coach Lennart Ingmann fehlte ansonsten die Durchschlagskraft und musste sich folglich am Ende mit 0:2 (0:0) geschlagen geben.

Gestern, 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft SC Kapellen VSF Amern VSF Amern 0 2 „Ich habe mir nach dem Spiel alle drei Situationen, zwei davon in Halbzeit eins und eine im zweiten Durchgang, auf Video angesehen und es waren drei reguläre Tore für uns, so wie es auch alle im Stadion sagten“, berichtete Ingmann. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, spielerisch war ich mit der Leistung zufrieden.“ Kapellen hatte mehr als zehn Abschlüsse in Hälfte eins, die Gäste gerade einmal einen. Nach einem torlosen Unentschieden zur Pause profitierten die Gäste im zweiten Durchgang von zwei individuellen Fehlern, die Amern zu zwei Toren und dem 2:0-Auswärtssieg nutzten.

Ingmann behält die Ruhe „Wir haben im Angriff unglücklich agiert, es fehlte die letzte Präzision. Wir müssen das Spiel abhaken, so etwas passiert“, sagte Ingmann nach der Partie. Mit einem Dreier gegen Amern hätte der SC Kapellen in der Tabelle bis auf Platz vier vorrücken können, so rutschte man auf den zehnten Rang ab. „Das ist wirklich bitter, denn wir haben das Spiel dominiert. Aber wir hätten wahrscheinlich noch lange spielen können bis wir erfolgreich gewesen wären“, sagte Lennart Ingmann. „Das Feld in der Landesliga ist so eng, aber wir wollen eine ruhige Saison spielen.“