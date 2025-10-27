Kapellen schießt drei Tore, aber keines zählt

Gleich drei Treffer wurden dem SC Kapellen am Sonntag im Heimspiel der Landesliga gegen den VSF Amern aberkannt. Dem Team von Coach Lennart Ingmann fehlte ansonsten die Durchschlagskraft und musste sich folglich am Ende mit 0:2 (0:0) geschlagen geben.
„Ich habe mir nach dem Spiel alle drei Situationen, zwei davon in Halbzeit eins und eine im zweiten Durchgang, auf Video angesehen und es waren drei reguläre Tore für uns, so wie es auch alle im Stadion sagten“, berichtete Ingmann. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, spielerisch war ich mit der Leistung zufrieden.“ Kapellen hatte mehr als zehn Abschlüsse in Hälfte eins, die Gäste gerade einmal einen. Nach einem torlosen Unentschieden zur Pause profitierten die Gäste im zweiten Durchgang von zwei individuellen Fehlern, die Amern zu zwei Toren und dem 2:0-Auswärtssieg nutzten.
„Wir haben im Angriff unglücklich agiert, es fehlte die letzte Präzision. Wir müssen das Spiel abhaken, so etwas passiert“, sagte Ingmann nach der Partie. Mit einem Dreier gegen Amern hätte der SC Kapellen in der Tabelle bis auf Platz vier vorrücken können, so rutschte man auf den zehnten Rang ab. „Das ist wirklich bitter, denn wir haben das Spiel dominiert. Aber wir hätten wahrscheinlich noch lange spielen können bis wir erfolgreich gewesen wären“, sagte Lennart Ingmann. „Das Feld in der Landesliga ist so eng, aber wir wollen eine ruhige Saison spielen.“
Am Sonntag geht es für den SCK mit einem Duell bei der SG Unterrath weiter, die Begegnung beim Tabellensechsten wird um 15.30 Uhr angepfiffen.