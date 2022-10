Kapellen rutscht auf Abstiegsplatz ab Die Landesliga-Fußballer des SCK benötigten dringend Punkte im Heimspiel gegen den SC Düsseldorf-West. Doch unter dem Strich stand die nächste Niederlage.

Der SC Kapellen kommt als Vize-Meister der Vorsaison in der laufenden Spielzeit einfach nicht in Tritt. Nach der unglücklichen Niederlage in Hilden sollten am Sonntag unbedingt drei Punkte her, um den Abstand zum noch schlechter gestarteten Oberliga-Absteiger SC Düsseldorf-West zu wahren und den Blick wieder in vordere Tabellenregionen richten zu können. Doch daraus wurde nichts. Nach einer schwachen ersten Hälfte reichte auch eine deutliche Leistungssteigerung nach der Pause nicht, um die Partie zu drehen. Unter dem Strich stand eine verdiente 0:3 (0:2)-Niederlage, die Kapellen hinter die Westler und Süchteln auf den ersten Abstiegsplatz abrutschen ließ.

„Das ist eine ungewohnte Situation für die Jungs. Sie haben verunsichert gewirkt“, meinte SCK-Geschäftsführer Ralf Stübben in der Pause. Und in der Tat hatte es in den Anschein, als hätten die Kapellener nicht damit gerechnet, dass die Düsseldorfer im Jupp-Breuer-Stadion so selbstbewusst, aggressiv, spielstark und mit viel individueller Klasse auftreten. Dabei hatte Trainer Björn Feldberg im Vorfeld noch darauf verwiesen, dass dem SC West jüngst mit einem 6:2-Sieg gegen den ASV Süchteln offenbar ein Befreiungsschlag gelungen war. Und so spielten die Gäste in der Tat auch auf. Sie störten Kapellen früh im Aufbau, waren sehr präsent in den Zweikämpfen und kombinierten bei Ballgewinn schnell und präzise nach vorne.

Und Ballgewinne gab es einige, weil die Kapellen irgendwie zunächst nicht richtig auf dem Platz wirkten. Zum ersten Mal nutzten das die Gäste, als sie nach einer Balleroberung schnell umschalteten, im Strafraum munter kombinierten und am Ende Stürmer Kosei Fujita nach einem schönen Haken zum 1:0 (7.) einschoss. Danach hatten die Gastgeber Glück, dass eine Flanke der Düsseldorfer sich nur an die Latte senkte und Fujita wenig später aus sehr aussichtsreicher Position über statt ins Tor schoss. Erst nach gut 15 Minuten wirkten die Kapellener so, als seien sie im Spiel angekommen, bekamen mehr Zugriff. Die erste Chance ergab sich,, als Pablo Ramm sich im Laufduell behauptete, dann aber an West-Keeper Timo Utecht scheiterte (19.). Danach gab es für die Gastgeber aber kein Durchkommen. Bezeichnend, dass es ein Verzweiflungsschuss von Ramm war, den West blockte, anschließend schnell umschaltete und durch Fujita auf 2:0 (38.) erhöhte. Etwas Pech hatte der SCK, als kurz darauf ein Schuss von Can Yücel an die Latte ging.

Dennoch war in der Pause deutlich zu hören, dass Björn Feldberg in der Kabine klare Worte fand für den Auftritt seiner Schützlinge. Zusammen mit zwei Auswechslungen zeigte seine Ansprache dann aber auch Wirkung. Nun dominierte der SCK gegen tieferstehende Gäste das Geschehen, doch obwohl Routinier Robert Willschrey eigentlich nur noch vorne zu finden war, gab es viel zu selten zwingende Aktionen vor dem gegnerischen Tor. Und dann kam es, wie es kommen musste. Während sich Kapellen die Zähne ausbiss, machte Düsseldorf in der 84. Minute mit dem 3:0 durch Huimang Park den Sack endgültig zu. Das nächste Mal gefordert ist Kapellen schon am Donnerstag im Kreispokal beim A-Ligisten SC Grimlinghausen.