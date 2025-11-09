Kapellen macht großen Sprung, David gegen Goliath am Sonntag

Der SC Kapellen legte trotz Rückstand gegen Victoria Mennrath mit einem letztlich klaren 4:1-Erfolg am Samstag vor. Nun kann das restliche Verfolgerfeld von Spitzenreiter 1. Spvg Solingen-Wald 03 nachlegen und den SCK von dem zweiten Tabellenrang wieder verdrängen. So steht für DV Solingen ein kompliziertes Heimspiel gegen die SG Unterrath an, der SC Union Nettetal will die Formkrise des FC Remscheid verschlimmern. Der FC Kosova Düsseldorf geht als klarer Favorit in die Partie mit dem VfB Hilden II, gleiches gilt auch für den Spitzenreiter, der das Schlusslicht TVD Velbert empfängt.
Die anfängliche Führung durch Johannes Minkiti (32.) währte nur kurz, im zweiten Durchgang drehte der SCK die Partie komplett zu seinen Gunsten und konnte trotz knapp 20-minütiger Unterzahl nach dem Platzverweis für Bryan Schomann (71.) die drei Punkte über die Bühne bringen. Für die Mannschaft von Lennart Ingmann lohnt sich vor dem Sonntag auch ein Blick aufs Tableau. Der SCK hat einen ordentlichen Satz auf Rang zwei gemacht, dürfte aller Voraussicht nach aber noch von einigen Kontrahenten eingesammelt werden.
SC Kapellen-Erft – Victoria Mennrath 4:1
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert (49. Bryan Schomann), Thomas Lavia, Jan Lukas Nosel, Luca Tim Jerz, Luis Giesen, Alexander Fuchs (73. Efe Özen), Hiroya Suguro (73. Justin Schiffer), Kazuki Hayashi (81. Leonard Lekaj), Nils Mäker, Leo Stegner (68. Janis Waffenschmidt) - Trainer: Lennart Ingmann
Victoria Mennrath: Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel, Jacob Küppers (81. Erjon Duriqi), Sefa Caprak (66. Lukas Heller), Noah Kubawitz, Alex Alexandrov (63. Oliver Krüppel), Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly (81. Vasiko Gogolidze), Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
Schiedsrichter: Gerrit Wiesner (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Johannes Minkiti (32.), 1:1 Nils Mäker (42.), 2:1 Leo Stegner (47.), 3:1 Leo Stegner (58.), 4:1 Alexander Fuchs (70.)
Rot: Bryan Schomann (71./SC Kapellen-Erft/)
14. Spieltag
14.11.25 SC Union Nettetal - TSV Solingen
14.11.25 ASV Einigkeit Süchteln - VfB 03 Hilden II
16.11.25 VSF Amern - FC Remscheid
16.11.25 TVD Velbert - SC Velbert
16.11.25 SSV Bergisch Born - 1. FC Wülfrath
16.11.25 FC Kosova Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
16.11.25 DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
16.11.25 Victoria Mennrath - DV Solingen
16.11.25 SG Unterrath - TuRU Düsseldorf
15. Spieltag
28.11.25 TuRU Düsseldorf - Victoria Mennrath
28.11.25 VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born
30.11.25 FC Remscheid - SG Unterrath
30.11.25 SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf
30.11.25 TSV Solingen - 1. FC Wülfrath
30.11.25 SC Union Nettetal - VSF Amern
30.11.25 DV Solingen - DJK Gnadental
30.11.25 SC Kapellen-Erft - TVD Velbert
30.11.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ASV Einigkeit Süchteln