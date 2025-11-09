 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Kapellen übernimmt Platz zwei für eine Nacht.
Kapellen übernimmt Platz zwei für eine Nacht. – Foto: Claudia Pillekamp

Kapellen macht großen Sprung, David gegen Goliath am Sonntag

Landesliga, Gruppe 1: Der SC Kapellen machte durch den 4:1-Sieg gegen Victoria Mennrath einen gewaltigen Sprung auf Platz zwei, das restliche Spitzenfeld wird am Sonntag antworten wollen.

Der SC Kapellen legte trotz Rückstand gegen Victoria Mennrath mit einem letztlich klaren 4:1-Erfolg am Samstag vor. Nun kann das restliche Verfolgerfeld von Spitzenreiter 1. Spvg Solingen-Wald 03 nachlegen und den SCK von dem zweiten Tabellenrang wieder verdrängen. So steht für DV Solingen ein kompliziertes Heimspiel gegen die SG Unterrath an, der SC Union Nettetal will die Formkrise des FC Remscheid verschlimmern. Der FC Kosova Düsseldorf geht als klarer Favorit in die Partie mit dem VfB Hilden II, gleiches gilt auch für den Spitzenreiter, der das Schlusslicht TVD Velbert empfängt.

