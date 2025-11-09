Kapellen macht großen Sprung, David gegen Goliath am Sonntag

Der SC Kapellen legte trotz Rückstand gegen Victoria Mennrath mit einem letztlich klaren 4:1-Erfolg am Samstag vor. Nun kann das restliche Verfolgerfeld von Spitzenreiter 1. Spvg Solingen-Wald 03 nachlegen und den SCK von dem zweiten Tabellenrang wieder verdrängen. So steht für DV Solingen ein kompliziertes Heimspiel gegen die SG Unterrath an, der SC Union Nettetal will die Formkrise des FC Remscheid verschlimmern. Der FC Kosova Düsseldorf geht als klarer Favorit in die Partie mit dem VfB Hilden II, gleiches gilt auch für den Spitzenreiter, der das Schlusslicht TVD Velbert empfängt.

Die anfängliche Führung durch Johannes Minkiti (32.) währte nur kurz, im zweiten Durchgang drehte der SCK die Partie komplett zu seinen Gunsten und konnte trotz knapp 20-minütiger Unterzahl nach dem Platzverweis für Bryan Schomann (71.) die drei Punkte über die Bühne bringen. Für die Mannschaft von Lennart Ingmann lohnt sich vor dem Sonntag auch ein Blick aufs Tableau. Der SCK hat einen ordentlichen Satz auf Rang zwei gemacht, dürfte aller Voraussicht nach aber noch von einigen Kontrahenten eingesammelt werden.

SC Kapellen-Erft – Victoria Mennrath 4:1

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert (49. Bryan Schomann), Thomas Lavia, Jan Lukas Nosel, Luca Tim Jerz, Luis Giesen, Alexander Fuchs (73. Efe Özen), Hiroya Suguro (73. Justin Schiffer), Kazuki Hayashi (81. Leonard Lekaj), Nils Mäker, Leo Stegner (68. Janis Waffenschmidt) - Trainer: Lennart Ingmann

Victoria Mennrath: Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel, Jacob Küppers (81. Erjon Duriqi), Sefa Caprak (66. Lukas Heller), Noah Kubawitz, Alex Alexandrov (63. Oliver Krüppel), Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly (81. Vasiko Gogolidze), Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

Schiedsrichter: Gerrit Wiesner (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Johannes Minkiti (32.), 1:1 Nils Mäker (42.), 2:1 Leo Stegner (47.), 3:1 Leo Stegner (58.), 4:1 Alexander Fuchs (70.)

Rot: Bryan Schomann (71./SC Kapellen-Erft/)

Das sind die nächsten Spieltage

14. Spieltag

14.11.25 SC Union Nettetal - TSV Solingen

14.11.25 ASV Einigkeit Süchteln - VfB 03 Hilden II

16.11.25 VSF Amern - FC Remscheid

16.11.25 TVD Velbert - SC Velbert

16.11.25 SSV Bergisch Born - 1. FC Wülfrath

16.11.25 FC Kosova Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03

16.11.25 DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft

16.11.25 Victoria Mennrath - DV Solingen

16.11.25 SG Unterrath - TuRU Düsseldorf



15. Spieltag

28.11.25 TuRU Düsseldorf - Victoria Mennrath

28.11.25 VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born

30.11.25 FC Remscheid - SG Unterrath

30.11.25 SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf

30.11.25 TSV Solingen - 1. FC Wülfrath

30.11.25 SC Union Nettetal - VSF Amern

30.11.25 DV Solingen - DJK Gnadental

30.11.25 SC Kapellen-Erft - TVD Velbert

30.11.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ASV Einigkeit Süchteln