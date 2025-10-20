Jubel beim SC Kapellen-Erft. – Foto: Claudia Pillekamp

Kapellen gewinnt Krimi in Nettetal in der Nachspielzeit SC Kapellen-Erft: Der spät eingewechselte Ex-Nettetaler Leo Stegner bringt die Kicker aus dem Jupp-Breuer-Stadion noch kurz vor dem Abpfiff zum Jubeln. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen Nettetal

Nach der Aufholjagd gegen den FC Remscheid vor einer Woche wollte der SC Kapellen im Duell gegen Union Nettetal den Anschluss an die Topmannschaften der Landesliga herstellen. Vor der Partie trennten beide Mannschaften noch drei Zähler, durch den 1:0-Erfolg konnte Kapellen zu Nettetal aufschließen. „Ich habe ein Spiel auf gutem Landesliganiveau gesehen. Die Partie war taktisch geprägt, weshalb die großen Torchancen selten waren“, berichtete Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber.

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr SC Union Nettetal Nettetal SC Kapellen-Erft SC Kapellen 0 1 Der Coach des SC Kapellen, Lennart Ingmann, bewies nach einer torlosen ersten Hälfte den richtigen Riecher bei den Einwechslungen: In der 69. Minute kam Sommerneuzugang Leo Stegner für Janis Waffenschmidt in die Partie. Sieben Minuten später wechselte der Coach Leonard Lekaj für Efe Özen ein. Was Ingmann da noch nicht wusste: Er wechselte den Sieg ein. Die Begegnung blieb bis tief in die Nachspielzeit höchst spannend. Die war drei Minuten alt, als Leo Stegner nach einer Flanke von Lekaj zum entscheidenden 1:0 einzuköpfen. „Wir hatten mehr Ballbesitz und haben alles reingeworfen. Am Ende war es das Glück des Tüchtigen, das uns zum Sieg verholfen hat“, sagte Ferber.