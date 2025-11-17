Kapellen gegen Gnadental: Im Pokal muss viel mehr Pep ins Derby

Die Präsenz von drei TV-Kameras des Norddeutschen Rundfunks (NDR), der für seine Doku-Serie „Aus Liebe zum Spiel: Ex-Profis im Amateurfußball“ Ibrahima Traoré ins Visier nahm, versprach Spektakel. Doch davon hatte das Landesliga-Derby am Nixhütter Weg zwischen der DJK Gnadental und dem SC Kapellen bei auch noch usseligem Herbstwetter mit Nieselregen und eisigem Wind nur wenig zu bieten.

Zum Glück für das vierköpfige Fernsehteam fielen vier Tore, sonst wäre es vielleicht schwer geworden, genug Bildmaterial für den neunminütigen Beitrag zu bekommen.

Bedeutend besser leben konnten damit die Gäste, die sich, ohne übermäßigen Schnickschnack, einen verdienten 3:1-Erfolg (Halbzeit 1:0) sicherten und damit in der Tabelle hinter Spitzenreiter Solingen-Wald punktgleich mit Süchteln auf Platz drei sprangen. Gnadental bleibt 15., ein Rang, der den Neuling am Saisonende auf direktem Weg zurück in die Bezirksliga schicken würde. Um dieses unbequeme Quartier verlassen zu können, muss viel mehr kommen als am Sonntag. Das weiß natürlich auch Trainer Sebastian Michalsky, der ebenfalls „kein gutes Spiel“ von seiner Mannschaft gesehen hatte. „Wir waren von Anfangan weit von jeglicher Spielkontrolle entfernt. Dazu hatten wir einfach viel zu selten den Ball.“

Der hielt sich gerne in den Reihen des SCK auf, doch Torgefahr entwickelten auch die Gäste kaum. Die erste wirklich dicke Chance bot sich den Hausherren: Der im Zusammenspiel mit Milos Jesic in aussichtsreiche Abschlussposition gebrachte Ibrahima Traoré hätte die Kugel in der 27. Minute schon versenken können, ja vielleicht sogar müssen. Der Führungstreffer fiel dann für die DJK-Kicker in die Kategorie besonders bitter: Eigentlich hatte Hiroya Suguro rund 30 Meter vor dem Tor nur das Anspiel auf Marvin Meirich verhindern wollen, doch sein wuchtig Richtung Gnadentaler Gehäuse geschlagener Ball senkte sich in einer für Keeper Nico Bayer ausgesprochen fiesen Flugkurve ins Netz (40.). Ein herausgespielter Treffer sieht anders aus.

Den Jungs von Trainer Lennart Ingmann war das selbstverständlich vollkommen egal. Keine wirklich gute Figur machten die Gastgeber auch beim 0:2 in der 58. Minute. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff aus der eigenen Abwehr heraus über Kapitän Yannik Ebert brachten sie das Leder trotz mehrerer Gelegenheiten nicht aus der Gefahrenzone, so dass Leo Stegner in Abstaubermanier vollenden konnte. Allerdings monierte Michalsky, dass der vorangegangene Freistoß mindestens 15 Meter vom eigentlichen Ort des Regelverstoßes ausgeführt worden sei. Nicht die einzige diskussionswürdige Entscheidung des jungen Schiedsrichters Luis Kleinpeter (18), der sich nahtlos ans eher maue Niveau der Partie anpasste.

Auch danach hatte Michalsky allerdings das Gefühl, „da geht noch was“. Umso mehr ärgerte ihn der dritte Treffer des SCK in der 70. Minute: Nach einem Eckstoß des wieder starken Luis Giesen, der kurz zuvor Bayer mit einem listigen Freistoß ins kurze Eck zu einer Glanzparade gezwungen hatte, durfte Kazuki Hayashi die Kugel am zweiten Pfosten nahezu unbedrängt einnicken.

Gnadental zeigt Moral

Es spricht für die intakte Moral des Aufsteigers, dass er weiter Gas gab. Weil zunächst Stegner an Bayer scheiterte (80.), hätte es nach dem Kopfballtor des von Traoré eingesetzten Marco Lüttgen (89.) zum 1:3 unter Umständen sogar noch mal eng werden können für die Gäste. Letztlich aber fehlten Gnadental ohne Taktgeber Vojno Jesic die Durchschlagskraft und die Ideen vor dem gegnerischen Tor. Das ergab unterm Strich das von Jörg Ferber vorhergesagte Ergebnis. Der Sportliche Leiter des SCK hatte den Lokalrivalen deutlich offensiver erwartet, „aber wahrscheinlich wollte Gnadental erstmal kein Tor kassieren. Und das ging dann auf Kosten des Angriffs.“ Und trug nicht unbedingt zur Attraktivität des Derby bei.

Gelegenheit, es besser zu machen, hat die DJK Gnadental schon am Freitag (Anstoß 20 Uhr). Dann tritt sie im vom 26. November vorgezogenen Viertelfinalspiel des Kreispokals abermals gegen den SC Kapellen an. Diesmal allerdings im Jupp-Breuer-Stadion.