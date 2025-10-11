Kapellen empfängt Remscheid mit gutem Gefühl

Ein Ausflug unter der Woche im Kreispokal gegen einen unterklassigen Gegner kann auch schon mal nervig sein. Nicht so für den Landesligisten SC Kapellen, der am Donnerstag in der dritten Runde bei der DJK Novesia Neuss aus der Kreisliga A antreten musste. Die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann ging die Partie seriös an, setzte sich souverän mit 4:0 (2:0) durch und verschaffte sich somit nach einem durchwachsenen Saisonstart ein gutes Gefühl für das wichtige Punktspiel am Sonntag daheim gegen den FC Remscheid.
„Das war eine gute Probe für Sonntag. Es hat gutgetan, mal wieder zu null zu spielen. Die Jungs haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und es souverän gelöst. Zudem haben ein paar Spieler Einsätze bekommen, die bislang noch nicht so viel gespielt haben“, sagte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber, der zudem froh war, das mit der Partie verbundene Familienduell für sich entschieden zu haben. Schließlich coacht sein Cousin Darius Ferber die Novesia. „Dann muss ich mir keine dummen Sprüchen anhören“, meinte der Sportliche Leiter des SCK mit einem Augenzwinkern. Die Tore für Kapellen gegen die Novesia erzielten vor der Pause Kazuki Hayashi und Luca Tim Jerz, danach trafen Nils Mäker und Sommerzugang Cain Zaunbrecher.
Weitere Tore könnten die Kapellener auch gut am Sonntag gebrauchen, denn die Partie gegen Remscheid ist so etwas wie das Duell der Enttäuschten. Wobei das noch mehr für die Gäste gilt, die vergangene Saison lange um den Aufstieg mitspielten, im Endspurt um die Vizemeisterschaft letztlich aber Holzheim den Vortritt lassen mussten. Ihr schwacher Saisonstart hatte sogar zur Folge, dass Trainer Ferdi Gülenc von seinem Posten zurücktrat. Seit Anfang Oktober ist Ex-Profi Björn Joppe als sein Nachfolger in Amt und Würden, wobei es gleich beim Debüt eine bitte 1:2-Heimniederlage gegen den SC Velbert setzte. Aktuell hat der ehemalige Zweitligist einen Punkt weniger als Kapellen auf dem Konto und steht gefährlich nah an der Abstiegszone. „Keine Frage, gegen Remscheid in dieser Lage sollten wir gewinnen“, betont Jörg Ferber.