Kapellen bringt in Unterzahl drei Punkte ein

Mühsamer Erfolg für Kapellen. – Foto: Andreas Bornewasser

Im Jupp-Breuer-Stadion sahen die Zuschauer bereits nach zehn Minuten einen Strafstoß für die Gastgeber. Nils Mäker trat an und traf zur Führung. Der zweite Treffer wollte aber nicht folgen. „Schon vor dem Elfmeter hatten wir eine gute Gelegenheit auf den Ausgleich, auch danach waren wir die klar dominante Mannschaft. Wir konnten das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten, nur ein zweiter Treffer hat gefehlt“, resümierte der Sportliche Leiter Jörg Ferber.

Ferber beschwerte sich über Platzverweis

In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs wurde die Partie dann aber doch noch zu einer Herausforderung für den SCK, denn Neuzugang Dennis Höfling sah die Gelb-Rote Karte. Für Ferber unverständlich. „Bis zu dieser Aktion hatte der Schiedsrichter eine gute Linie, aber in dieser Situation war ich fassungslos, dass es den Platzverweis gab. Auch hätten wir im zweiten Durchgang noch einen Elfmeter bekommen müssen.“

In Unterzahl musste der SCK die knappe Führung damit über eine komplette Hälfte hinweg verteidigen. Das gelang dem Tabellenzweiten. „Mit einem Mann weniger ist es natürlich besonders schwierig, gegen eine ohnehin schon unangenehme Mannschaft, die Null zu halten“, sagte Ferber und fügte hinzu: „Natürlich hatten wir auch das Quäntchen Glück. Insgesamt können wir mit dem ersten Spiel des Jahres zufrieden sein.“