Kapelle oder Kellerkampf? Der Freitagabend hat es in sich

Ganz hoffnungslos muss der Abend für den SV Bawinkel trotzdem nicht werden. Das Hinspiel gewann Bawinkel überraschend deutlich mit 4:1 in Leschede. Vielleicht erinnert man sich dort vor dem Anpfiff um 19:30 Uhr lieber genau daran, statt schon die Kapelle spielen zu lassen.

Endspielstimmung in Surwold? Lengerich Handrup steht unter Druck

Im zweiten Freitagsspiel der Opti Wohnwelt Emslandliga empfängt der SV Surwold den abstiegsbedrohten SV Lengerich Handrup. Und für die Gäste fühlt sich der Abend fast schon nach einem kleinen Endspiel an.

Nach der 0:3 Niederlage gegen den SV Bokeloh steckt die Mannschaft von Carlo Niemann weiter auf Platz 14 fest. Mit nur 25 Punkten wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Vor allem offensiv fehlt es dem SV Lengerich-Handrup häufig an Durchschlagskraft. 47 Tore aus 27 Spielen sind für den Abstiegskampf schlicht zu wenig.

Surwold dagegen bewegt sich mit 44 Punkten im ruhigen Mittelfeld. Ganz zufrieden dürfte Trainer Marco Langen zuletzt aber ebenfalls nicht gewesen sein. Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Spielen ließ die Formkurve etwas abflachen. Dazu kassierte der SV zuletzt beim FC Leschede die achte Saisonniederlage.

Das Hinspiel ging mit 3:0 klar an Surwold. Trotzdem werden in Lengerich Handrup heute Abend nicht nur die Augen auf den eigenen Platz gerichtet sein. Auch der Blick nach Bawinkel dürfte immer wieder auf die Handys wandern. Denn dort spielt ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Für den SV Lengerich-Handrup zählt am Freitagabend deshalb fast nur eins: irgendwie gewinnen.