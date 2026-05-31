 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Kantersiege, zwei Abbrüche und einer feiert den Landesliga-Aufstieg

Ein turbulenter Spieltag ereignete sich in der Bezirksliga, Gruppe 5. Zwei Spiele wurden vorzeitig beendet, Rheinland Hamborn feierte den Aufstieg in die Landesliga und im Kampf um den Relegationsplatz ist wieder richtig Feuer drin.

von Marcel Eichholz · Heute, 21:13 Uhr · 0 Leser
Unverhofft hat der Mülheimer SV wieder den Aufstieg im Blick.
Unverhofft hat der Mülheimer SV wieder den Aufstieg im Blick. – Foto: Steffen Pospich

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Die Meisterschaft in der Bezirksliga, Gruppe 5, ist entschieden. Rheinland Hamborn hat in einem spektakulären Spiel beim SC 1920 Oberhausen zwar nur einen Punkt geholt, an der Tabellenspitze eingeholt werden kann die Mannschaft aber nicht mehr. Umso spannender ist am letzten Spieltag, wer es auf Relegationsplatz zwei schafft. Drei Teams sind hier noch im Rennen. Einen ganz wichtigen Erfolg feierte Rheinland Hamborn, das weiter auf den Klassenerhalt hoffen darf.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Heute, 15:45 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
5
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
4
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
2
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
1
8
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
5
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
9
1
§ Urteil

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
6
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
0
8
§ Urteil

Was war das denn? So einen Spieltag gibt es auch nicht aller Tage. Zwei Partien wurden erst gar nicht zu Ende gespielt. Die GSG Duisburg lag gegen den SV Genc Osman bereits nach 18 Minuten mit 0:8 hinten und brach daraufhin die Partie ab. Immerhin etwas mehr als eine Stunde hielt der TuS Asterlagen durch, ehe auch hier der Abbruch vorzeitig erfolgte. Der 1. FC Styrum führte zu diesem Zeitpunkt mit 9:1. Styrum kletterte mit dem Sieg auf den 14. Tabellenplatz und würde damit die Klasse sicher halten. Selbiges möchte auch Rhenania Hamborn, das im Kellerduell Viktoria Buchholz mit 5:3 bezwang und nun den Relegationsplatz belegt. Auch für Absteiger Spvgg Meiderich 06/95 gab es beim 2:6 gegen SuS 21 Oberhausen nichts zu holen.

Für den Mülheimer SV könnte es am kommenden Wochenende noch um alles gehen. Bei Schwarz-Weiß Alstaden siegte das Team mit 8:1 und rückte damit bis auf einen Zähler an den Duisburger FV 08 heran. Der verpasste es deutlich, den Relegationsplatz um den Aufstieg festzumachen und musste sich der zweiten Mannschaft des VfB Homberg durchaus überraschend mit 2:5 geschlagen geben. Genc Osman lauert nur einen Zähler hinter dem MSV, sodass drei Mannschaften um Tabellenplatz zwei spielen.

Mit einem 6:6 beim SC 1920 hat Rheinland Hamborn den Aufstieg eingetütet. Zur Pause schien schon alles klar zu sein, denn da lagen die Gäste mit 4:1 vorn. Beide Mannschaften spielten zudem ab der 31. Minute mit jeweils einem Mann weniger. Bis zum Beginn der Schlussphase bauten die Hamborner den Vorsprung auf 5:2 aus, ehe Oberhausen in der Schlussphase innerhalb von nur vier Minuten drei Tore erzielte und die Partie damit ausglich. Als wäre das noch nicht genug, legte jedes Team in der Nachspielzeit noch einmal nach - 94 Minuten waren absolviert, als der Unparteiische beim Stand von 6:6 anpfiff. Außerdem schlug der FC Neukirchen-Vluyn den VfL Repelen mit 3:2 und der Duisburger SV 1900 und SuS 09 Dinslaken trennten sich 4:4-Unentschieden.

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Das ist der nächste Spieltag

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SpVgg Meiderich 06/95
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Homberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - VfL Repelen

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