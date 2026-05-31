Kantersiege, zwei Abbrüche und einer feiert den Landesliga-Aufstieg

Was war das denn? So einen Spieltag gibt es auch nicht aller Tage. Zwei Partien wurden erst gar nicht zu Ende gespielt. Die GSG Duisburg lag gegen den SV Genc Osman bereits nach 18 Minuten mit 0:8 hinten und brach daraufhin die Partie ab. Immerhin etwas mehr als eine Stunde hielt der TuS Asterlagen durch, ehe auch hier der Abbruch vorzeitig erfolgte. Der 1. FC Styrum führte zu diesem Zeitpunkt mit 9:1. Styrum kletterte mit dem Sieg auf den 14. Tabellenplatz und würde damit die Klasse sicher halten. Selbiges möchte auch Rhenania Hamborn, das im Kellerduell Viktoria Buchholz mit 5:3 bezwang und nun den Relegationsplatz belegt. Auch für Absteiger Spvgg Meiderich 06/95 gab es beim 2:6 gegen SuS 21 Oberhausen nichts zu holen.

Für den Mülheimer SV könnte es am kommenden Wochenende noch um alles gehen. Bei Schwarz-Weiß Alstaden siegte das Team mit 8:1 und rückte damit bis auf einen Zähler an den Duisburger FV 08 heran. Der verpasste es deutlich, den Relegationsplatz um den Aufstieg festzumachen und musste sich der zweiten Mannschaft des VfB Homberg durchaus überraschend mit 2:5 geschlagen geben. Genc Osman lauert nur einen Zähler hinter dem MSV, sodass drei Mannschaften um Tabellenplatz zwei spielen.

Mit einem 6:6 beim SC 1920 hat Rheinland Hamborn den Aufstieg eingetütet. Zur Pause schien schon alles klar zu sein, denn da lagen die Gäste mit 4:1 vorn. Beide Mannschaften spielten zudem ab der 31. Minute mit jeweils einem Mann weniger. Bis zum Beginn der Schlussphase bauten die Hamborner den Vorsprung auf 5:2 aus, ehe Oberhausen in der Schlussphase innerhalb von nur vier Minuten drei Tore erzielte und die Partie damit ausglich. Als wäre das noch nicht genug, legte jedes Team in der Nachspielzeit noch einmal nach - 94 Minuten waren absolviert, als der Unparteiische beim Stand von 6:6 anpfiff. Außerdem schlug der FC Neukirchen-Vluyn den VfL Repelen mit 3:2 und der Duisburger SV 1900 und SuS 09 Dinslaken trennten sich 4:4-Unentschieden.

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Das ist der nächste Spieltag

34. Spieltag

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SpVgg Meiderich 06/95

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn

So., 07.06.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen

So., 07.06.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Homberg II

So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - VfL Repelen

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