Kantersiege zum Finale und Schönecks Krönung im Vogtland

– Foto: Johannes Schmidt

Die Saison in der Sachsenklasse West ist offiziell beendet. Am 30. Spieltag fielen die letzten sportlichen Entscheidungen. Der bereits feststehende Meister VfB Schöneck 1912 feierte zum Abschluss einen knappen Auswärtserfolg und untermauerte seine Vormachtstellung mit 67 Punkten. Dahinter sicherte sich der ESV Lokomotive Zwickau mit einem furiösen Kantersieg die Vizemeisterschaft. Da der Meeraner Sportverein offiziell seinen Spielklassenverzicht erklärt hat, wird er ungeachtet seiner sportlich erreichten Punkte am Ende des Tableaus auf den 16. Platz zurückgestuft. Dadurch rücken die weiteren Absteiger VfB Fortuna Chemnitz II auf Rang 15, der Oelsnitzer FC auf Platz 14 und der BSV 53 Irfersgrün auf den 13. Platz vor. Am Ende einer torreichen Spielzeit blickt die Liga auf ein spektakuläres Finale zurück.

Zum Saisonabschluss erlebten die Zuschauer in Chemnitz ein extremes Torfestival. Die Gäste aus Marienberg zeigten sich von Beginn an in Torlaune. Rick Bauer eröffneten in der 28. Minute den Torreigen, bevor Tim Seidel in der 37. Minute und Noel Bergers in der 44. Minute noch vor dem Seitenwechsel auf 0:3 erhöhten. Direkt nach dem Wiederanpfiff schraubten Seidel in der 47. Minute und erneut Bauer in der 49. Minute das Ergebnis auf 0:5. Eric Rüger gelang in der 54. Minute der erste Treffer für die Chemnitzer Reserve. Bauer markierte in der 61. Minute mit seinem dritten Tor das 1:6, gefolgt vom zweiten Streich von Bergers in der 72. Minute. In der Schlussphase traf Maher Dibsawi in der 80. Minute für die Hausherren, ehe Paul Mehner in der 86. Minute den 2:8-Endstand herbeiführte. Marienberg klettert durch diesen Erfolg auf den vierten Tabellenplatz.

Der Meeraner Sportverein verabschiedete sich trotz seines erklärten Spielklassenverzichts mit einer tadellosen sportlichen Leistung von seinem Publikum. Vor 50 Zuschauern avancierte Fabian Erler zum unbestrittenen Matchgewinner der Hausherren. Bereits in der 10. Minute besorgte er die frühe Führung gegen den Oberlungwitzer SV. Im zweiten Durchgang schlug Erler in der 69. Minute erneut zu und besiegelte mit dem 2:0 den Heimerfolg. Schiedsrichter Jakob Döring leitete die Begegnung, nach welcher der Meeraner Sportverein aufgrund der Statuten die Saison auf dem 16. Platz beendet, während Oberlungwitz auf Rang neun einkommt. ---

In einer abwechslungsreichen Partie behielt der SC Syrau vor 73 Zuschauern gegen den SV Eiche Reichenbrand mit 4:2 die Oberhand. Max Rudisch brachte die Heimmannschaft in der 24. Minute in Führung, und Bastian Wolf erhöhte in der 29. Minute zügig auf 2:0. Reichenbrand bewies jedoch Nehmerqualitäten. Patrick Bandel drehte vor der Pause auf und verkürzte zunächst in der 40. Minute, ehe er in der 43. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Nach dem Seitenwechsel übernahm Syrau wieder die Kontrolle. Clemens Zierold traf in der 56. Minute zur erneuten Führung, und Paul Schneider machte in der 89. Minute den Deckel auf den Heimsieg. Syrau beendet die Spielzeit auf dem zehnten Platz. ---

Der FC Stollberg feierte vor 120 Zuschauern ein furiose Schützenfest gegen den SV Blau-Gelb Mülsen. Die Begegnung stand von der ersten Sekunde an im Zeichen der Hausherren, als Nicolas Förster bereits in der 1. Minute das 1:0 erzielte. Kurz vor der Pause erhöhte Finn Funke in der 42. Minute auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte Stollberg das Geschehen nach Belieben. Förster traf in der 56. Minute zum 3:0. In der Schlussphase brachen die Gäste komplett ein. Leon Reichel mit zwei späten Toren in der 77. Minute und in der 82. Minute sowie Lennard Ernst Löbner in der 79. Minute schraubten den Endstand auf ein deutliches 6:0. Stollberg schließt die Saison als Tabellensiebter ab. ---

Der VfB Annaberg 09 entführte zum Saisonabschluss drei Punkte aus Lichtenstein. Dabei erwischten die Hausherren vor 97 Zuschauern den besseren Start. Dominic Oertel brachte den SSV Fortschritt bereits in der 5. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht allzu lange auf sich warten. Moritz Michael Lang glich in der 19. Minute für Annaberg aus. Im zweiten Spielabschnitt bewiesen die Gäste den längeren Atem. Valentin Breitfeld markierte in der 64. Minute die erstmalige Führung für den VfB, ehe Lucas Walther in der 77. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand alle Zweifel beseitigte. Annaberg schließt die Saison punktgleich mit Marienberg auf dem fünften Rang ab. ---

Der Tabellendritte aus Freiberg erfüllte seine Pflichtaufgabe beim BSV 53 Irfersgrün mit viel Mühe und sicherte sich den dritten Platz. Vor 60 Zuschauern ging der Außenseiter aus Irfersgrün in der 35. Minute durch David Landmesser überraschend in Führung. Freiberg kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine. Direkt in der 46. Minute erzielte Lukas Böhme den Ausgleich für die Gäste. Das Spiel blieb umkämpft, doch die individuelle Klasse der Freiberger setzte sich schlussendlich durch. Erneuert war es Böhme, der in der 72. Minute den Ball zum 1:2-Endstand im Netz unterbrachte. Während Freiberg die Bronzemedaille feiert, verabschiedet sich Irfersgrün auf Platz 13 aus der Liga. ---

Der frischgebackene Meister VfB Schöneck 1912 lieferte sich mit dem Oelsnitzer FC ein packendes Duell, das erst in letzter Sekunde entschieden wurde. Vor 80 Zuschauern schien Schöneck zunächst alles im Griff zu haben. Ein Eigentor von Kenny Daniel Hoyer in der 29. Minute eröffnete die Partie, Marcel Schlosser in der 41. Minute und Alexander Morosow in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, exakt in der 45.+3 Minute, sorgten für eine komfortable 0:3-Pausenführung. Doch der OFC zeigte enormen Kampfgeist. Leon Süß in der 53. Minute und Ian Sonntag nur eine Minute später in der 54. Minute brachten die Hausherren heran. Florian Wunder schaffte in der 79. Minute tatsächlich den Ausgleich zum 3:3. Den dramatischen Schlusspunkt setzte Konrad Lippmann, der in der 90. Minute den 3:4-Siegtreffer für den Meister erzielte. ---

Ein absolutes Debakel erlebte der SV Merkur 06 Oelsnitz im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten. Vor 111 Zuschauern brannte der ESV Lokomotive Zwickau ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Pascal Hirschmann eröffnete bereits in der 3. Minute das Toreschießen. Aaron Heidrich in der 36. Minute und Steven Melde in der 44. Minute stellten den 3:0-Pausenstand her. Nach dem Seitenwechsel ging das Schützenfest unvermindert weiter. Heidrich avancierte mit zwei weiteren Treffern in der 60. Minute und in der 80. Minute zum dreifachen Torschützen. Die weiteren Treffer zum historischen 8:0-Kantersieg steuerten Philipp Mitzscherling in der 68. Minute, Robin Bachmann in der 85. Minute und Max Mehulic in der 89. Minute bei. Zwickau feiert damit eindrucksvoll die Vizemeisterschaft mit 60 Punkten.

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