Kantersiege von Homberg, RWE II und Klosterhardt

Bezirksliga: Torreich haben sich die Mannschaften aus der Winterpause zurückgemeldet.

von Marcel Eichholz · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Die DJK Arminia Klosterhardt hat es zum Rückrunden-Auftakt krachen lassen.
Die DJK Arminia Klosterhardt hat es zum Rückrunden-Auftakt krachen lassen. – Foto: Michael Gorke

Bezirksliga Niederrhein: Die Winterpause ist beendet, der Ball rollt wieder. Gleich zum Auftakt gab es spannende Duelle um die Tabellenspitze und gegen den Abstieg. Dabei ging es auf einigen Plätzen besonders torreich zur Sache. So hat die DJK Arminia Klosterhardt mit 9:0 den höchsten Erfolg des Tages gefeiert. Mit 8:0 stand die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen dem in nichts nach und der VfB Homberg verbuchte einen wichtigen 7:1-Erfolg im Kellerduell.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
2
0
Abpfiff

Heute, 13:45 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
4
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
5
1

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
4
1
Abpfiff

Fr., 30.01.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
1
1
Abpfiff

Fr., 30.01.2026, 19:30 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
2
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
1
2
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
Sa., 07.02.26 16:00 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk
So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
1
0

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
Abgesagt

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
1
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
2
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
4
0
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - BV Gräfrath
So., 08.02.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - DV Solingen II
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SSVg Velbert II
So., 08.02.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - TuSpo Richrath
So., 08.02.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 08.02.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - Cronenberger SC
So., 08.02.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SC Germania Reusrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr SSV Berghausen - FK Jugoslavija Wuppertal

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
8
1
Abpfiff

Fr., 30.01.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
8
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
Abgesagt

Fr., 30.01.2026, 20:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
4
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
3
0
+Video

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
0
0

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - TuRa Brüggen
Sa., 07.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Lürrip zg. - Sportfreunde Neuwerk
So., 08.02.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - OSV Meerbusch
So., 08.02.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - CSV Marathon Krefeld

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 30.01.2026, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
2
1
Abpfiff

Fr., 30.01.2026, 20:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
3
5
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
2
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
4
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
1
2
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SGE Bedburg-Hau
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Haldern - VfL Rhede
So., 08.02.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Kevelaerer SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
So., 08.02.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Stenern
So., 08.02.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Hamminkelner SV
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Weeze
So., 08.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Rindern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
2
5
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
7
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
3
3

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
2
4
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
3
1
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
Sa., 07.02.26 17:00 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
So., 08.02.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Homberg II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn
So., 08.02.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - GSG Duisburg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SC 1920 Oberhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Meiderich 06/95

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
9
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
§ Urteil

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
8
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
0
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
1
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
5
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
0
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
5
1
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag

So., 08.02.26 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - SV Burgaltendorf
So., 08.02.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Vogelheimer SV
So., 08.02.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - TuSEM Essen 1926
So., 08.02.26 15:15 Uhr Heisinger SV - SpVgg Steele
So., 08.02.26 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 08.02.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - VfB Frohnhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Fatihspor Essen 2001
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Rot-Weiss Essen II
So., 08.02.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Klosterhardt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

