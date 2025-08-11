Kantersiege und Verletzungssorgen – Saisonstart in der A-Klasse

Unter Druck stand der SC Wall (grau) in der Partie gegen die SG Tegernseer Tal. – Foto: Thomas Plettenberg

Es war ein Spieltag voller Schützenfeste und Trinkpausen: Am ersten Spieltag in der A-Klasse 4 gewinnt Schliersee mit 7:0, Wörnsmühl und Irschenberg feiern ihre Torjäger.

Landkreis – Für elf Mannschaften aus dem Landkreis startete die neue A-Klassen-Saison. Erste Erfolge verbuchten der TSV Schliersee und der TSV Schliersee mit haushohen Siegen, Hartpenning und Warngau müssen sich derweil auf Langzeitverletzte einstellen. Türkspor Hausham – TSV Schliersee 0:7 (0:2) Tore: 0:1 Widl (31.), 0:2/0:3 Haringer (42./60.), 0:4 Loew (63.), 0:5 Dabic (76.), 0:6/0:7 Csordas (77./87.) Im Auftaktspiel der A-Klassen-Saison gelang dem TSV Schliersee direkt zum Start ein 7:0-Kantersieg. Nach anfänglichen Schwierigkeiten brachte Sebastian Widl die Gäste nach einer halben Stunde in Führung. Tobias Haringer sorgte mit seinem Doppelpack für die verdiente Entscheidung, bevor es in der Schlussphase deutlich wurde. „Der Türkspor-Keeper konnte sich dank uns in der ersten Hälfte noch richtig auszeichnen. 90 Prozent der Abschlüsse gingen direkt auf ihn“, hadert TSV-Sprecher Patrick Quinz. Alles in allem sei es ein deutlicher Sieg gewesen, der noch höher hätte ausfallen können. Türkspor Hausham führt mit der hohen Pleite die Negativ-Serie aus der Vorsaison fort und muss weiterhin an der Defensive arbeiten. Der TSV Schliersee konnte hingegen ein Ausrufezeichen setzen und sich die Tabellenführung sichern. FC Real Kreuth II – TSV Hartpenning 1:3 (0:2) Tore: 0:1 Juric (19.), 0:2 J. Noderer (29.), 1:2 Egger (67.), 1:3 Burggraf (70.) Nach der schwerwiegenden Pleite im Finale der abgelaufenen Saison konnte sich der TSV Hartpenning direkt am ersten Spieltag bei der Kreisklassenreserve vom Enterbach revanchieren. „Es war ein überlegener und in der Höhe verdienter Sieg“, sagt TSV-Coach Wacco Schmid. Bereits in der ersten Hälfte stellten die Meisterschaftsfavoriten die Kreuther unter Druck und führten zur Pause 2:0.

Nach Wiederanpfiff fanden die Hausherren besser in die Partie. Der Anschlusstreffer wurde jedoch wenig später egalisiert. „Für uns war es ein guter Prozess zur Weiterentwicklung unserer Mannschaft, die sich mit vielen jungen Neuzugängen erst wieder zu einer Einheit entwickeln muss“, erklärt FC-Coach Valentin Walch. Einziger Wermutstropfen für die Hartpenninger ist die Verletzung von Top-Stürmer Johannes Noderer, der sich ohne Gegnereinwirkung vermutlich am Innenband verletzt hat. Lenggrieser SC II – SV Warngau 3:4 (1:1) Tore: 1:0 Hartmann (34.), 1:1 Mende (36.), 2:1/3:1 Endler (52./59.), 3:2 Bauer (68.), 3:3 Bangoura (70.), 3:4 Höger (87.) Der SV Warngau startete in einem furiosen Auftaktspiel eine beeindruckende Aufholjagd. Nach einer Stunde und einer 3:1-Führung standen alle Zeichen auf einen Lenggrieser Heimsieg. Doch dann legte das Team von Trainer Sebastian Spiegler, der den Urlauber Daniel Mayer vertrat, los.