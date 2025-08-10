Kantersiege und Verletzungssorgen Fußball A-Klasse 4

Es war ein Spieltag voller Schützenfeste und Trinkpausen: Am ersten Spieltag in der A-Klasse 4 gewinnt Schliersee mit 7:0, Wörnsmühl und Irschenberg feiern ihre Torjäger.

Landkreis – Für elf Mannschaften aus dem Landkreis startete die neue A-Klassen-Saison. Erste Erfolge verbuchten der TSV Schliersee und der TSV Schliersee mit haushohen Siegen, Hartpenning und Warngau müssen sich derweil auf Langzeitverletzte einstellen. Türkspor Hausham – TSV Schliersee 0:7 (0:2) Tore: 0:1 Widl (31.), 0:2/0:3 Haringer (42./60.), 0:4 Loew (63.), 0:5 Dabic (76.), 0:6/0:7 Csordas (77./87.) Im Auftaktspiel der A-Klassen-Saison gelang dem TSV Schliersee direkt zum Start ein 7:0-Kantersieg. Nach anfänglichen Schwierigkeiten brachte Sebastian Widl die Gäste nach einer halben Stunde in Führung. Tobias Haringer sorgte mit seinem Doppelpack für die verdiente Entscheidung, bevor es in der Schlussphase deutlich wurde.

„Der Türkspor-Keeper konnte sich dank uns in der ersten Hälfte noch richtig auszeichnen. 90 Prozent der Abschlüsse gingen direkt auf ihn“, hadert TSV-Sprecher Patrick Quinz. Alles in allem sei es ein deutlicher Sieg gewesen, der noch höher hätte ausfallen können. Türkspor Hausham führt mit der hohen Pleite die Negativ-Serie aus der Vorsaison fort und muss weiterhin an der Defensive arbeiten. Der TSV Schliersee konnte hingegen ein Ausrufezeichen setzen und sich die Tabellenführung sichern. FC Real Kreuth II – TSV Hartpenning 1:3 (0:2) Tore: 0:1 Juric (19.), 0:2 J. Noderer (29.), 1:2 Egger (67.), 1:3 Burggraf (70.) Nach der schwerwiegenden Pleite im Finale der abgelaufenen Saison konnte sich der TSV Hartpenning direkt am ersten Spieltag bei der Kreisklassenreserve vom Enterbach revanchieren. „Es war ein überlegener und in der Höhe verdienter Sieg“, sagt TSV-Coach Wacco Schmid. Bereits in der ersten Hälfte stellten die Meisterschaftsfavoriten die Kreuther unter Druck und führten zur Pause 2:0.

Nach Wiederanpfiff fanden die Hausherren besser in die Partie. Der Anschlusstreffer wurde jedoch wenig später egalisiert. „Für uns war es ein guter Prozess zur Weiterentwicklung unserer Mannschaft, die sich mit vielen jungen Neuzugängen erst wieder zu einer Einheit entwickeln muss“, erklärt FC-Coach Valentin Walch. Einziger Wermutstropfen für die Hartpenninger ist die Verletzung von Top-Stürmer Johannes Noderer, der sich ohne Gegnereinwirkung vermutlich am Innenband verletzt hat. Lenggrieser SC II – SV Warngau 3:4 (1:1) Tore: 1:0 Hartmann (34.), 1:1 Mende (36.), 2:1/3:1 Endler (52./59.), 3:2 Bauer (68.), 3:3 Bangoura (70.), 3:4 Höger (87.) Der SV Warngau startete in einem furiosen Auftaktspiel eine beeindruckende Aufholjagd. Nach einer Stunde und einer 3:1-Führung standen alle Zeichen auf einen Lenggrieser Heimsieg. Doch dann legte das Team von Trainer Sebastian Spiegler, der den Urlauber Daniel Mayer vertrat, los. Zunächst trafen die Nachwuchskicker Quirin Bauer und Mohammed Bangoura, ehe Felix Höger den Schlusspunkt setzte. „Das erste Spiel ist immer das Schwierigste und das haben wir mit Bravour bei einem spielstarken Gegner auch bestehen können“, resümiert Mayer, der von einer starken Moral spricht. Einzig die schwere Verletzung von Kapitän Andi Scheuck sorgte für einen herben Dämpfer. Er wird mit einem Sprunggelenksbruch langfristig ausfallen. „Es war ohne Gegnereinwirkung eine unglückliche Situation. Er wird uns schmerzlich fehlen.“ SC Wall – SG Tegernseer Tal 1:4 (1:2) Tore: 0:1 Stöbe (12.), 1:1 Harraßer (43.), 1:2 Preiss (45.+3), 1:3 Gruber (54./ET), 1:4 Aleksjew (85.) Gelbe Karte: Saric (70./TSV), Hornstein (86./TSV) Die SG Tegernseer Tal setzte ein ordentliches Ausrufezeichen und siegte mit 4:1 in Wall. Während die Gäste vom Tegernseer Tal in den ersten 20 Minuten die Partie vollständig im Griff hatten, übernahm der SC Wall nach der Trinkpause und hatte einige Chancen. Kurz vor der Halbzeit schoss Nicolas Preiss die Tegernseer platziert in Führung. Nach Wiederanpfiff machte die SG durch ein Eigentor den Deckel drauf und zeigte, zu was diese Mannschaft in diesem Jahr leisten kann. SC Wörnsmühl –SV Miesbach II 5:2 (3:1) Tore: 0:1 Darchinger (11.), 1:1/2:1/3:1/4:1 Fichtner (13./19./39./50.), 4:2 Waizmann (59.), 5:2 Fichtner (90. +2) Gelbe Karten: Heisinger (5./SV), Sitzberger (10./SC), Fichtner (36./SC), Woerndl (66./SC) Von einem „Saisonauftakt nach Maß“ sprach SC-Sprecher Marc Doll, der gegen den Meisterschaft-Favoriten eigentlich mit einer engen Partie gerechnet hatte. Nach dem Ausgleich konnten die Wörnsmühler das Spiel schnell drehen. Nach der Pause liefen die Miesbacher nochmals, und Benedikt Waizmann erzielte den 2:4 Ehrentreffer, konnten aber nicht mehr aufholen. „Schlussendlich war es ein verdienter Sieg für uns“, sagt Doll. Mann des Tages war auf Wörnsmühler Seite auf jeden Fall Matthias Fichtner, der gleich fünf Tore erzielte. TSV Weyarn II – TSV Irschenberg 2:7 (2:7) Tore: 0:1/0:2/0:3/0:4/0:5 Moser (11./38./47./50./50.), 0:6 Tuschen (61.), 1:6 Sacco (88.), 1:7 Fric (89.), 2:7 Neumaier (90.) Gelbe Karten: Veigel (10./Weyarn II/Blockade), Leitner (35./Weyarn II) Bei einem müden Sommerkick hatte der TSV Irschenberg und insbesondere Stürmer Stefan Moser einen Sahnetag. „Wir haben verdient gewonnen und ein gutes Spiel gezeigt“, erklärt Irschenberg Coach Mike Unrecht, der sich über einen zweiten Tabellenplatz freuen darf. Ein wesentlicher Faktor war der überragende Stefan Moser, der mit seinem Fünferpack einen großen Verdienst zum Kantersieg im Autobahnderby geleistet hat. Alles in allem waren die beiden späten Weyarner Tore nur noch Ergebniskosmetik, welche das hohe Endergebnis etwas verschönert. „Es war eine verdiente Niederlage und wir müssen spielerisch zulegen“, meint der neue Weyarner Trainer Julian Arndt, der die Herausforderung in der A-Klasse zu bestehen gerne annimmt. Trotzdem seien zwei Ehrentreffer verdient gewesen.