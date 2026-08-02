Kantersiege und Krankenwagen-Einsatz in der A-Klasse

Die TSG Drais um Fabian Bader (links) besiegt SVW Mainz II um Matthes Lüdtke zum Saisonstart in der A-Klasse. Foto: Kristina Schäfer

Mainz-Bingen. Sechs Teams haben in der A-Klasse Mainz-Bingen zum Start drei Punkte gesammelt. Erster Spitzenreiter ist die SG Bingerbrück/Weiler nach einem Kantersieg gegen Neuling Nackenheim.

„Über 90 Minuten ein sehr kontrollierter Auftritt von uns“, konstatierte Gau-Algesheims Kapitän Tim Stöttinger. „Durch ruhiges Aufbauspiel haben wir uns gerade in der ersten Halbzeit viele Chancen erarbeitet. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir bei heißen Temperaturen wenig bis nichts zugelassen.“ Tore: 1:0, 2:0 Lukas Wendel (12., 35.), 2:1 Jakob Justinger (31.), 3:1 Johannes Schmidt (51.). Zuschauer: 200.

„Unser Sieg geht in Ordnung“, urteilte FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „Anfangs haben wir uns schwer getan – auch wegen einer neuen Formation. Mit der Zeit sind wir besser ins Spiel gekommen. In der zweiten Hälfte waren wir spielbestimmend.“ Tore: 1:0 Kevin Frey (32.), 1:1 Lars Eckert (40.), 2:1 Noe Hinrichsen (80.). Zuschauer: 200.

„Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, resümierte SG-Cheftrainer Patrick Willems. „Zum einen durch zwei sehr penible Zehn-Minuten-Strafen wegen Meckerns vom Spielführer und einer angeblichen Schwalbe, die uns doppelte Unterzahl gebracht haben. Zum anderen durch das Auslassen zahlreicher Chancen, was Laubenheim immer wieder am Leben gehalten hat.“ Fazit von Willems: „Kompliment an meine Mannschaft, die mit vielen Widerständen zu kämpfen hatte, das Ergebnis aber geschlossen mit viel Einsatz über die Zeit gebracht hat.“ Laubenheims Sportlicher Leiter Steffen Binger hatte ein ausgeglichenes Match gesehen. Entscheidenden Anteil am Dreier der Gäste habe Philipp Schrimb mit seiner großen Erfahrung gehabt. Tor: 0:1 Tim Mallmann (27.). Zuschauer: 100.

„Wir waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel“, befand FCN-Spielertrainer Norman Loos. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns den Schneid abkaufen lassen und die 50:50-Duelle verloren.“ Bingerbrücks Trainer Kevin Hanss sprach von einer Partie „gegen einen echt guten Gegner“. Nach der Pause habe man „die Umschaltsituationen gut ausgespielt“. Tore: 1:0 Marius Beuchel (35.), 2:0 Luke Reichwald (57.), 3:0 Kevin Hanss (61.), 4:0 Max Perneczky (87.), 5:0 Bastian Theis (90.+1). Zuschauer 90.

„Wir sind schlecht gestartet, haben 20 Minuten gebraucht, uns dann aber stabilisiert“, berichtete Mombachs spielender Co-Trainer Karsten Endlich. „Trotz der Hitze waren wir sehr aktiv und haben gut Druck machen können.“ Frei-Weinheims Sportlicher Leiter Pascal Berg: „Nach 20 Minuten hat Mombach die Kontrolle übernommen und seine Chancen konsequent genutzt.“ Überschattet wurde die Partie von der Verletzung von VfL-Linksverteidiger Jan Schweikhard. „Er hat sich in der 40. Minute ohne gegnerische Einwirkung womöglich schwer verletzt, musste mit dem Krankenwagen in die Klinik. Wir hoffen alle, dass sich die Verletzung als weniger schwer herausstellt.“ Verdacht: Riss des Syndesmosebandes. Tore: 0:1 Andreas Steinhauer (4.), 1:1 Hatim El Khlifi Ayad (22.), 2:1 Dayan Rivera (46.), 3:1 Danielo Wenzel (49.), 4:1 Christopher Orth (62.), 4:2 Jannik Rosebrock (75.), 5:2, 6:2 Niklas Nobis (81., 88.), 6:3 Rosenbrock (88.). Rote Karte: Can Benjamin Hofmann (VfL) wegen Notbremse (77.). Zuschauer: 70.

„Unsere Chancenverwertung frustriert mich“, raufte sich SG-Coach Timm Bocian die Haare. „Die erste Hälfte geht an Aksu, die zweite an uns. Gerade vor der Führung vergeben wir einige Großchancen. Der Ausgleich fällt durch einen überragend getretenen Freistoß. Unter dem Strich eine ordentliche Leistung.“ Aksu-Trainer Ugur Yildirim: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir richtig gute Phasen gezeigt. Besonders gefallen hat mir die Reaktion meiner Mannschaft. Wir haben uns nicht aufgegeben und uns mit dem Ausgleich belohnt. Auf diese Mentalität können wir aufbauen.“ Tore: 1:0 Simon Hoffeller (76.), 1:1 Alexandru-Dorel Mihai (83., 25-Meter-Freistoß). Zuschauer: 80.





