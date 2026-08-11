Kantersiege und Elfmeter-Drama im Kreispokal Mönchengladbach

Der SV Schelsen hat indes für eine kleine Überraschung beim starken A-Ligisten SV Otzenrath gesorgt. Er drehte einen 0:1-Rückstand in Otzenrath noch in eine 2:1. Nico Wachmeister und Serge Koassi Dongo trafen für die Gäste. Otzenrath vergab durch Gian-Luca Jordans zudem einen Foulelfmeter. In einem weiteren Spiel unter B-Ligisten setzte sich der VfB Hochneukirch in einem Neun-Tore-Spiel mit 5:4 beim SC Hardt durch.

In der nächsten Runde, die am 1. und 2. September ausgetragen wird, treffen unter anderem Türkiyemspor auf Rheydter SV, Giesenkirchen auf ASV Süchteln, Polizei SV auf Schelsen, der 1. FC Mönchengladbach auf SC Viersen-Rahser und der FSC Mönchengladbach auf Victoria Mennrath.