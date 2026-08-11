Kantersiege und Elfmeter-Drama im Kreispokal Mönchengladbach

Eine Woche vorm regulären Saisonbeginn steigt traditionell auch das erste große Pokalwochenende der neuen Spielzeit. Neben dem Niederrheinpokal und dem Kreispokal Kempen-Krefeld wurde am Sonntag auch im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen die erste Kreispokalrunde ausgespielt. Wie üblich kamen zunächst die Vertreter der Kreisligen A bis C zum Einsatz, während viele andere Kreisligisten bereits mit einem Freilos in der zweiten Runde stehen. In dieser treten dann auch alle Bezirk- und Landesligisten erstmals an.
Enge Spiele, die erst im Elfmeterschießen entschieden wurden, und sehr deutliche Ergebnisse waren gleichermaßen unter den neun Partien der ersten Runde vertreten. Den dramatischsten Pokalabend erlebten wohl 270 Zuschauer bei Rot-Weiß Venn. Die Mannschaft von André Theißen setzte sich gegen die klassenhöhere DJK Hehn mit 8:7 nach Elfmeterschießen durch, zuvor hatte es nach 90 Minuten 1:1 gestanden. Timo Busch brachte Hehn in der 27. Minute mit 1:0 in Führung, erst in der 89. Minute rettete Tim Kerfers Venn in die Entscheidung vom Punkt. Dort behielten aber die Gastgeber die Nerven.
Auch im Duell zweier B-Ligisten kam die DJK/VfL Giesenkirchen erst spät gegen den TuS Liedberg zurück. Die Mannschaft von Tayfun Er lag gegen den TuS bereits mit 0:2 hinten, ehe Thibaut Schmitz verkürzte. In der Nachspielzeit erzwang Elton Ajdini das Elfmeterschießen. Dort trafen unter anderem Schmitz, Lars Lüdtke und Rahul Dibrani zum 6:4-Erfolg.
Das deutlichste Ergebnis lieferte der 1. FC Viersen. Bei BW Meer gewann der Klub mit 18:0. Ebenfalls torreich wurde es beim 13:2 von SC Broich-Peel beim SV Wickrathberg. Nick Camps traf fünfmal, Gailor Merbecks viermal. Dazu erzielten Luca-Fabio Leuchter, Nico Schlief, Kevin Kohnen und David Pflipsen die weiteren Treffer. Für Wickrathberg trafen Lucas Haese und Niclas Möller.
Souverän weiter ist auch der Bezirksliga-Absteiger SV Lürrip. Beim SC Viktoria Rheydt gewann die neuaufgestellte Mannschaft von Ulrich Hamans mit 8:0. Pascal Faets war mit vier Treffern der Mann des Spiels, Amed Soumaoro traf doppelt. Außerdem waren Philipp Sasse und Thomas Pesch erfolgreich.
Nach ihrem neuerlichen Abstieg spielen die Red Stars Mönchengladbach künftig gegen Germania Geistenbeck in der Kreisliga B. Bereits trafen sie im Kreispokal aufeinander. Die Red Stars behielten beim 4:1 deutlich die Oberhand: Nach dem frühen 1:0 durch Tarik Bennar glich Geistenbeck zwar aus, nach der Pause entschieden Alexander Chilko mit zwei Treffern und Marc Klunk die Partie.
Auch Türkiyemspor, das nach seinem Abstieg aus der Bezirksliga mächtig aufgerüstet hat und zu den Favoriten um den direkten Wiederaufstieg zählt, hat seine Pflichtaufgabe gemeistert: 3:1 setzte sich das Team des neuen Coaches Atabey Kaplan gegen BW Concordia Viersen durch.
„Wir mussten uns als neue Mannschaft im Verlaufe der Testspielphase erst mal finden, es dauerte etwas, bis sich eine erste Elf herauskristallisiert hat. Concordia hat eine richtig gute Mannschaft, die eigentlich viel zu gut ist für Kreisliga B“, berichtet Türkiyemspor-Teammanager und -Torwart Timur Köroglu. Dementsprechend habe man sich zu Spielbeginn gegen den Gegner schwer getan, dazu hätten noch nicht alle Laufwege und einstudierte Angriffssituationen auf Anhieb funktioniert.
In Halbzeit eins hielt Concordia gut dagegen. „Wir haben mit dem Pausenpfiff das 1:0 gemacht, was uns mental beruhigt hat“, sagt Köroglu. Mohamed Guerrid traf für Türkiyemspor. Auch in Halbzeit zwei spielte Concordia gut mit, doch Türkiyemspor stand sicher in der Abwehr und drückte aufs zweite Tor. „Wir hatten mehr Ballbesitz und haben die Euphorie auf den Ausgleich unterdrückt“, so der Torwart. Der eingewechselte Neuzugang Bashar Dakhil traf zum 2:0 (66. Minute) und legte kurz vor Schluss noch das 3:0 nach (87.). In der 90. Minute gelang Viersen durch Mithat Sezgin noch der Ehrentreffer. „Den hat Concordia sich insgesamt auch verdient. Wir sind aber insgesamt absolut zufrieden, hätte sogar noch das eine oder andere Tor mehr machen können“, resümiert Köroglu.
Der SV Schelsen hat indes für eine kleine Überraschung beim starken A-Ligisten SV Otzenrath gesorgt. Er drehte einen 0:1-Rückstand in Otzenrath noch in eine 2:1. Nico Wachmeister und Serge Koassi Dongo trafen für die Gäste. Otzenrath vergab durch Gian-Luca Jordans zudem einen Foulelfmeter. In einem weiteren Spiel unter B-Ligisten setzte sich der VfB Hochneukirch in einem Neun-Tore-Spiel mit 5:4 beim SC Hardt durch.
In der nächsten Runde, die am 1. und 2. September ausgetragen wird, treffen unter anderem Türkiyemspor auf Rheydter SV, Giesenkirchen auf ASV Süchteln, Polizei SV auf Schelsen, der 1. FC Mönchengladbach auf SC Viersen-Rahser und der FSC Mönchengladbach auf Victoria Mennrath.