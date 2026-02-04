Kantersiege, Überraschungen und Co: Bezirkspokal 25/26

– Foto: Jens Grothe

Am 07.06.2025 krönte sich der SSV Kästorf mit einem 4:2-Sieg gegen Landolfshausen/Seulingen zum Bezirkspokalsieger. Zwar ist der Landesligist aus dem Pokalwettbewerb schon ausgeschieden, doch noch kämpfen einige Teams um das Finale und den Sieg im Bezirk. Wir schauen auf die Highlights der bisherigen Pokalsaison..

Bereits Ende Juli, im ersten Spiel der Pokal-Saison, gab es eine faustdicke Überraschung, als der Landesligist SVG Göttingen beim Kreisligisten TSV Nesselröden nach Elfmeterschießen rausflog. Nur einen Tag später macht es der Nachbar vom Bovender SV deutlich besser und schickte die SG Werratal, die in der Bezirksliga um den Klassenerhalt kämpft, mit 7:0 aus dem Pokal.

Für eine weitere große Überraschung sorgte der Kreisliga-Aufsteiger RSV Braunschweig, der Union Salzgitter mit 3:0 bezwang. Salzgitter war erst frisch aus der Landesliga abgestiegen. Außerdem gewann Ehmen ein Duell zweier Bezirksligisten gegen den FC Heeseberg überraschend hoch mit 7:1 und setzte ein dicke Ausrufezeichen. Beachtlich in der ersten Runde war noch das deutliche Ergebnis zwischen dem Bezirksligisten Wilsche-Neubokel und dem MTV Gifhorn. Der Landesliga-Aufsteiger gewann mit 9:0 und fuhr so den höchsten Sieg der bisherigen Pokal-Saison ein.

Runde zwei mit erstem Landesliga-Duell

In der zweiten Runde wurden nicht so viele Überraschungen verzeichnet, dennoch wurden auch hier Highlights geboten. So gewann Hillerse das Duell zweier Bezirksligisten gegen Lauingen-Bornum auswärts mit 8:0. Bleckenstedt gewann das erste Landesliga-interne Duell der laufenden Pokal-Saison mit 2:1 gegen RW Volkmarode und wie schon in der ersten Runde sorgte der RSV Braunschweig für Aufsehen. Der Kreisligist schlug den zwei Klassen höheren SV Lengede im packenden Fight mit 4:3 und setzte den Lauf fort.