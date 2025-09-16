Kantersiege sorgen für Gesprächsstoff

Der DSC 99 hat ein Torfestival gefeiert. – Foto: Sven Conor

Sieben Tore in Eller, sieben Tore in Ratingen und sogar acht Treffer auf der Platzanlage an der WIndscheidstraße – auch am vergangenen Wochenende fielen in der Bezirksliga wieder Tore am Fließband. Gleich 42 waren es am 5. Spieltag auf insgesamt neun Plätzen. Das macht im Durchschnitt knapp fünf Treffer pro Partie. Wer glaubt, solch ein Spieltag sei ein Einzelfall, der irrt sich gewaltig. „Ergebnisse, die früher die Ausnahme waren, sind heute schon fast die Regel“, stellt Jörn Heimann fest. Die nackten Zahlen bestätigen die These der DJK Sparta Bilk. Alleine in Gruppe 1 fielen in 16 der bislang 45 absolvierten Begegnungen mehr als fünf Treffer. Sechs Spiele endeten dabei mit einem Resultat mit mindestens fünf Toren Differenz.

Dazu zählte auch der 7:1-Kantersieg des DSC 99 über den CfR Links. Beide Klubs waren in der vergangenen Saison gemeinsam zurück in die Bezirksliga gekehrt. Doch am Sonntag trennten sie Welten. Dass Links im Derby auf zahlreiche Akteure verzichten musste, war dabei sicherlich ein Grund für die überschaubare Performance der Heerdter. Allerdings pfiff auch der DSC personell aus dem letzten Loch. Das Ergebnis also alleine auf das vorhandene Personal zurückzuführen, wäre daher zu kurz gesprungen. Oder nicht? „Ich glaube schon, dass das insgesamt etwas damit zu tun hat, wer am Wochenende welche Spieler zur Verfügung hat. Die einen sind nicht eingespielt, bei anderen Teams geben Spieler vielleicht zu früh auf, wenn sie wissen, dass wichtige Mitspieler nicht zur Verfügung stehen. Es hat sich einiges verändert im Fußball“, sagt DSC-Trainer Sascha Walbröhl. Tatsächlich ist es so, dass Amateurkicker bei ihrer Urlaubsplanung heutzutage weniger Rücksicht auf den sportlichen Rahmenterminkalender nehmen, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Das muss man nicht verurteilen, es ist aber sicher ein Grund, warum die Schere auf den Plätzen teils so weit auseinandergeht.

Prioritäten haben sich geändert Dass die Prioritäten sich etwas verschoben haben, hat Nermin Ramic auch in anderer Hinsicht schon festgestellt. „Es kommt heute doch fast keiner mehr auf die Idee, beim Stand von 0:3 hinten dichtzumachen und das Ergebnis zu halten. Stattdessen wird weiter nach vorne gespielt. Der Offensivgedanke steht im Vordergrund“, sagte der Trainer der SG Benrath-Hassels nach dem wilden 4:3-Sieg über Ratingen 04/19 II am Sonntagnachmittag.