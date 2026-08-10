Kantersiege für Wolfenbüttel und SVG, Göttingen 05 siegt in Kästorf

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Der erste Spieltag der Landesliga Braunschweig ist absolviert und er war gespickt mit torreichen Duellen. Wolfenbüttel alleine traf sieben Mal. Ansonsten konnten die Freien Turner den Startschuss gebührend feiern und der Bovender SV siegte knapp beim Oberliga-Absteiger Lupo Martini Wolfsburg. Wir schauen auf den ersten Spieltag in der Übersicht..

Landolfshausen/Seulingen startete mit drei Punkten. Jona Lippenat erzielte unmittelbar vor der Pause das 1:0 (45.). Nach der Gelb-Roten Karte gegen Vorsfeldes Junior Ikronmwosh (75.) machten die Gastgeber spät alles klar: Ladushan Ravindran traf per Foulelfmeter (86.), Kevin Gellert setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 3:0.

Eintracht Northeim nahm drei Punkte aus Bleckenstedt mit. Ein Eigentor von Lamin Jatta brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, Andrea Rizzo glich noch vor der Pause aus (39.). Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss, als der eingewechselte Lukas Runge einen Foulelfmeter zum 2:1 für Northeim verwandelte (88.).

Eine abwechslungsreiche Partie entschied Göttingen 05 knapp für sich. Ingmar Peters brachte die Gäste in Führung (43.), ehe Noah Mamalitsidis noch vor der Pause ausglich (45.+2). Yannick Könnecker drehte das Spiel zunächst für Kästorf (48.), doch Peters antwortete mit zwei weiteren Treffern (51., 66.) und schnürte damit einen Dreierpack zum 3:2-Auswärtssieg.

Die Freien Turner erwischten am Freitag gegen Aufsteiger Lehndorf einen gelungenen Saisonstart. Maximilian Meinecke brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (41.), ehe Timon Hallmann mit einem Doppelpack (58., 64.) auf 3:0 stellte. Fynn Höhl verkürzte in der 84. Minute, doch nur zwei Minuten später sorgte Konstantin Koch für den 4:1-Endstand.

Der MTV Gifhorn startete ebenfalls mit einem deutlichen Auswärtssieg. Thomas Kamiel Sergant stellte mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten auf 2:0 (19., 21.). Nach der Pause erhöhten Rufus Chefu (64.) und Justin Cimino (72.), ehe Henri Pascal Winter in der 87. Minute den Ehrentreffer zum 1:4 erzielte.

Keine Probleme hatte die SVG Göttingen mit Aufsteiger Bad Harzburg. Nicolas Krenzek traf bereits in der zweiten Minute und legte vor der Pause seinen zweiten Treffer nach (39.). Maximilian Werner (63.), Nicolas Rode (68.) und Frederik Goddon (82.) machten den deutlichen 5:0-Erfolg perfekt.

Den höchsten Sieg des ersten Spieltags feierte der MTV Wolfenbüttel. Maximilian Kohl (8.), Lasse Homann (24.) und Oliwier Bosacki (31.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Bosacki (48.), ein Eigentor von Marc-Luka Ratajczyk (55.), Homann (75.) und Maximilian Fricke (86.) schraubten das Ergebnis auf 7:1. Für Fallersleben traf Omar Romdhani (67.).