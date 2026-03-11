Kantersiege für Sion und Schlieren - Yverdon bleibt vorne

Der Spitzenreiter aus Yverdon bekundete beim Gastspiel in Oerlikon Mühe und setzte sich nur knapp mit 3:1 durch. Le Franc hatte die Waadtländerinnen in der ersten Halbzeit zweimal in Front gebracht. Hurni konnte den ersten Treffer noch ausgleichen. In der Schlussphase machte Da Costa Viela den Deckel noch auf die Partie und erzielte das 3:1.

Wesentlich klarer war das Verdikt beim ersten Verfolger. Der FC Sion setzt sich beim Schlusslicht FC Solothurn gleich mit 9:1 durch. Der Trainerwechsel von Jassem zu Kohler hat sich beim FC Solothurn zumindest auf dem Platz noch nicht ausgewirkt. Auch der FC Schlieren gewinnt klar. In Genf treffen die Frauen aus der Zürcher Vorstadt gleich siebenmal und gewinnen diskussionslos mit 7:1.

Zäher war das Spiel des weiteren Zürcher Spitzenteams. Der FC Winterthur setzte sich beim Heimspiel gegen die formstarken Frauen aus Ostermundigen mit 2:1 durch. Mit diesem Dreier bleiben die Winterthurerinnen an Sion und dem 2. Platz dran. Dieser Platz sichert die Teilnahme an den Aufstiegsspielen.

Im Spiel im Tabellenmittelfeld setzte sich der FC Küssnacht beim FC Wil mit 3:2 durch. Die Ostschweizerinnen hatten die Partie eigentlich im Griff und führten nach einer halben Stunde mit 2:0. Aber die Küssnachterinnen liessen sich nicht aus der Ruhe bringen und konnten das Spiel noch kehren und mit dem 2:3 Auswärtssieg einen weiteren Dreier einfahren.

Im letzten Spiel musste sich der FC Wädenswil dem FC Lugano knapp mit 1:0 geschlagen geben. Das Tor des Tages erzielte Andreoli in der 39. Minute.

Zahlen und Fakten zum Spieltag: