Kantersiege für RWO & Fortuna, VfL Bochum mit Duftmarke gegen Köln II

Neue Stürmer treffen für Fortuna Köln

Perfekter Test für Fortuna Köln! Gegen den Bezirksligisten SC Wißkirchen feierten die Südstädter einen 9:0-Kantersieg, unter anderem trafen die Zugänge Enzo Wirtz, Luca Majetic und Ex-Bundesliga-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui, der sogar dreimal jubelte. Dass insbesondere die neuformierte Offensive direkt zündet, ist eine gute Weichenstellung für die kommenden Wochen. RWO überzeugt