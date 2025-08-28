Kantersiege für Reuschenberg & Novesia, Grefrath knackt Rosellen

In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss beginnt der 3. Spieltag schon am Donnerstagabend, Tabellenführer Novesia Neuss und Verfolger Germania Grefrath sind im Einsatz. Am Freitag steigt das Topspiel zwischen dem FC/SF Delhoven und dem VfR Büttgen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

TuS Reuschenberg – FC Zons 8:0

TuS Reuschenberg: Patrick Herzke, Julian Hemmrich, Leon Szaramowicz, Sam Karamloo, Tom Lukas Wieseler, Samuel Dutine, Moritz Leon Nischann, Simon Biecker, Yakup Akbulut, Marc Bräuer, Marius Ilka - Trainer: Lars Schophoven

FC Zons: Sebastian Timmler, Bastian Leon Breuer - Trainer: Kevin Lipinski

Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Samuel Dutine (1.), 2:0 Samuel Dutine (45.), 3:0 Yakup Akbulut (45.+4), 4:0 Marc Bräuer (55.), 5:0 Samuel Dutine (62. Foulelfmeter), 6:0 Yakup Akbulut (70.), 7:0 Tom Lukas Wieseler (79.), 8:0 Marius Ilka (81.)

Gelb-Rot: Sebastian Timmler (82./FC Zons/)

Gelb-Rot: Bastian Leon Breuer (90./FC Zons/)

DJK Novesia Neuss – FC Straberg 7:0

DJK Novesia Neuss: Marcel Cremer, Laurenz Walge (46. Ivan Lourenço Vieira), Christian Bergmayer (0. Pascal Felix Schulenberg), Nikolai Spelter, Kimon Ferber, Sebastian Lohr, Meikel Pinho da Silva (55. Theodor Nuesse), Luis Falkowski (60. Ruben Barrink), Timo Arvanitidis, Nico Deniz Syska (55. David Hoeveler), Nico Lingweiler - Trainer: Darius Ferber

FC Straberg: - Trainer: Wolfgang Rieger

Tore: 1:0 Luis Falkowski (17.), 2:0 Nikolai Spelter (23.), 3:0 Nico Deniz Syska (28.), 4:0 Timo Arvanitidis (30.), 5:0 Nico Lingweiler (58.), 6:0 Ruben Barrink (65.), 7:0 Nico Lingweiler (71.)



SV Germania Grefrath 1926 – SV Rosellen 3:2

SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Danilo Brockers, Dennis Bögel, Jan-Lars Schuchardt, David Morais Lacerda, Jonathan Steffen (47. Johannes Beys), Luis Fridolin Eberwein, Damian Kaluza, Noel Schneider, Etienne Piehler, Bozidar Mestrovic - Trainer: Jörg Gartz

SV Rosellen: Jonas König, Pascal Königs (33. Luca Töpfer), Eduard Hildenberg, Peter Küsgen, Janik Becker, Simon Petri, Pascal Wego, Kwadwo Atta-Yeboah, Jonas von Seckendorff (56. Julian Schnock), Justin Kuska (70. Eser Pekin), Sven Lennart Nitsch - Trainer: Christian Höller - Trainer: Hermann Josef Otten

Tore: 1:0 Etienne Piehler (17.), 2:0 Bozidar Mestrovic (24.), 3:0 (66.), 3:1 Kwadwo Atta-Yeboah (67.), 3:2 Simon Petri (83.)

Morgen, 19:30 Uhr FC SF Delhoven Delhoven VfR Büttgen VfR Büttgen 19:30 live PUSH

Spieltext Delhoven - VfR Büttgen

Spieltext Wevelinghov. - SG Orken

Spieltext SV Glehn - SG Grimlinghaus...

Spieltext TuS Grevenb. - Weissenberg II

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst SF Vorst FSV Vatan Neuss FSV Vatan 15:00 live PUSH

Spieltext SF Vorst - FSV Vatan

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - DJK Novesia Neuss

Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven

Do., 04.09.25 19:30 Uhr FC Zons - SV Glehn

Do., 04.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - Sportfreunde Vorst

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Grevenbroich

So., 07.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Germania Grefrath 1926

So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg

So., 07.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC SF Delhoven



5. Spieltag

Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Zons - FC Straberg

Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst

Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen

So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FSV Vatan Neuss

So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Rosellen

So., 14.09.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SG Grimlinghausen / Norf

So., 14.09.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Orken-Noithausen

So., 14.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg II

