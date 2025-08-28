 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Novesia und Zons spielen am Donnerstag.
Novesia und Zons spielen am Donnerstag. – Foto: Olaf Moll

Kantersiege für Reuschenberg & Novesia, Grefrath knackt Rosellen

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Am Donnerstag und Freitag finden insgesamt fünf der acht Partien statt. Wer setzt sich unter Flutlicht durch?

In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss beginnt der 3. Spieltag schon am Donnerstagabend, Tabellenführer Novesia Neuss und Verfolger Germania Grefrath sind im Einsatz. Am Freitag steigt das Topspiel zwischen dem FC/SF Delhoven und dem VfR Büttgen.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Heute, 19:30 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
FC Zons
FC ZonsFC Zons
8
0
Abpfiff

TuS Reuschenberg – FC Zons 8:0
TuS Reuschenberg: Patrick Herzke, Julian Hemmrich, Leon Szaramowicz, Sam Karamloo, Tom Lukas Wieseler, Samuel Dutine, Moritz Leon Nischann, Simon Biecker, Yakup Akbulut, Marc Bräuer, Marius Ilka - Trainer: Lars Schophoven
FC Zons: Sebastian Timmler, Bastian Leon Breuer - Trainer: Kevin Lipinski
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Samuel Dutine (1.), 2:0 Samuel Dutine (45.), 3:0 Yakup Akbulut (45.+4), 4:0 Marc Bräuer (55.), 5:0 Samuel Dutine (62. Foulelfmeter), 6:0 Yakup Akbulut (70.), 7:0 Tom Lukas Wieseler (79.), 8:0 Marius Ilka (81.)
Gelb-Rot: Sebastian Timmler (82./FC Zons/)
Gelb-Rot: Bastian Leon Breuer (90./FC Zons/)

Heute, 19:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
7
0
Abpfiff

DJK Novesia Neuss – FC Straberg 7:0
DJK Novesia Neuss: Marcel Cremer, Laurenz Walge (46. Ivan Lourenço Vieira), Christian Bergmayer (0. Pascal Felix Schulenberg), Nikolai Spelter, Kimon Ferber, Sebastian Lohr, Meikel Pinho da Silva (55. Theodor Nuesse), Luis Falkowski (60. Ruben Barrink), Timo Arvanitidis, Nico Deniz Syska (55. David Hoeveler), Nico Lingweiler - Trainer: Darius Ferber
FC Straberg: - Trainer: Wolfgang Rieger
Tore: 1:0 Luis Falkowski (17.), 2:0 Nikolai Spelter (23.), 3:0 Nico Deniz Syska (28.), 4:0 Timo Arvanitidis (30.), 5:0 Nico Lingweiler (58.), 6:0 Ruben Barrink (65.), 7:0 Nico Lingweiler (71.)

Heute, 20:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
3
2
Abpfiff


SV Germania Grefrath 1926 – SV Rosellen 3:2
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Danilo Brockers, Dennis Bögel, Jan-Lars Schuchardt, David Morais Lacerda, Jonathan Steffen (47. Johannes Beys), Luis Fridolin Eberwein, Damian Kaluza, Noel Schneider, Etienne Piehler, Bozidar Mestrovic - Trainer: Jörg Gartz
SV Rosellen: Jonas König, Pascal Königs (33. Luca Töpfer), Eduard Hildenberg, Peter Küsgen, Janik Becker, Simon Petri, Pascal Wego, Kwadwo Atta-Yeboah, Jonas von Seckendorff (56. Julian Schnock), Justin Kuska (70. Eser Pekin), Sven Lennart Nitsch - Trainer: Christian Höller - Trainer: Hermann Josef Otten
Tore: 1:0 Etienne Piehler (17.), 2:0 Bozidar Mestrovic (24.), 3:0 (66.), 3:1 Kwadwo Atta-Yeboah (67.), 3:2 Simon Petri (83.)

Morgen, 19:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
19:30live
Spieltext Delhoven - VfR Büttgen

Morgen, 20:00 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
20:00
Spieltext Wevelinghov. - SG Orken

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
15:30live
Spieltext SV Glehn - SG Grimlinghaus...

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:00
Spieltext TuS Grevenb. - Weissenberg II

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
15:00live
Spieltext SF Vorst - FSV Vatan

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - DJK Novesia Neuss
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven
Do., 04.09.25 19:30 Uhr FC Zons - SV Glehn
Do., 04.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - Sportfreunde Vorst
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Grevenbroich
So., 07.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Germania Grefrath 1926
So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 07.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC SF Delhoven

5. Spieltag
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Zons - FC Straberg
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FSV Vatan Neuss
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Rosellen
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SG Grimlinghausen / Norf
So., 14.09.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Orken-Noithausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg II

