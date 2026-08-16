Kantersiege für Merseburg und Westerhausen, Remis in Dölau

– Foto: Thomas Murke

Der VfB Merseburg und der SV 1890 Westerhausen haben am Sonntag sehr deutliche Siege eingefahren. Die Remis-Könige des SV Blau-Weiß Dölau haben schon wieder zugeschlagen. Und drei Mannschaften sind noch perfekt. Der Blick auf alle Begegnungen des zweiten Spieltags in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

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Freitag

Zweites Saisonspiel, zweiter 3:2-Erfolg: Nach dem siegreichen Auftakt in Merseburg hat der BSV Halle-Ammendorf auch die zweite Partie der neuen Saison mit demselben Resultat gewonnen. Doppelpacker Laurenz Hoffmann und David Hotopp führten die Ammendorfer am Freitag zum Heimsieg über den SC Bernburg.

>> Haldensleber SC gegen SV Dessau 05 im Re-Liva: (hier klicken) Von den vorangegangenen sieben Aufeinandertreffen hatte der SV Dessau 05 nur eines gewinnen können. Am Freitag aber nahmen die Nullfünfer die drei Punkte aus der Börde mit nach Hause. Moritz Singbeil erzielte den einzigen Treffer des Abends zum 1:0-Auswärtssieg beim Haldensleber SC. Interessierte können die gesamte Partie noch einmal im kostenfreien Re-Live in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung sehen.

Der CFC Germania 03 hat am Freitag seinen ersten Zähler nach der Verbandsliga-Rückkehr eingefahren. Im Heimspiel trennte sich der Aufsteiger mit einem 2:2-Unentschieden vom SV Eintracht Emseloh. Nach der Gästeführung durch Davidson Cabral hatten Tim Franczak und Marcel Dropp die Partie zwischenzeitlich zugunsten des CFC gedreht. Doch Paul Eichel traf für die Gäste noch zum Ausgleich. Samstag

Nach dem Derbysieg über den SV Fortuna Magdeburg (2:1) hat der VfB Ottersleben den Schwung ins zweite Saisonspiel mitgenommen und auch dieses gewonnen. Zu Gast beim FSV Barleben feierte der Aufsteiger am Sonnabend einen 5:2-Erfolg. Jonas Schulz, Dominic Carl, Doppelpacker Damian Leuschner und Finn-Luca Melzian trafen für den VfB, der so mit den Titelfavoriten vom SV Dessau 05 und vom BSV Halle-Ammendorf mit dem perfekten Saisonstart nachgezogen hat.

Nach der 0:2-Niederlage in Reppichau hat der 1. FC Bitterfeld-Wolfen auch das erste Heimspiel der neuen Serie mit 0:2 verloren. Leonard Hein und Eric Nicodemus trafen für die Gäste des SV Blau-Weiß Zorbau zum Auswärtssieg. Sonntag

Der VfB Merseburg hat am Sonntag ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Zu Gast beim SV Fortuna Magdeburg feierte die Mannschaft von Manoel Arnhold einen 6:0-Kantersieg. Die Doppelpacker Maximilian Scheibe (10., 47.) und Danny Wagner (42., 89.) sowie Alexander Friedrich (71.) und Fabian Zwarg (80.) trafen gegen Fortunen, die völlig von der Rolle waren.

Die Remis-Könige des SV Blau-Weiß Dölau haben es schon wieder getan: Nach dem 1:1 im ersten Auftritt beim VfB Sangerhausen ging auch das erste Heimspiel der neuen Saison mit einem Unentschieden zu Ende. Nach der Führung durch August Prokein (50.) erzielte Yegor Petrov den Ausgleich für die Gäste von der SG Reppichau (66.).