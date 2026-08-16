 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Kantersiege für Merseburg und Westerhausen, Remis in Dölau

Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

von Kevin Gehring · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Murke

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Verbandsliga
Haldensleben
Ammendorf
Sangerhausen
Fortuna MD

Der VfB Merseburg und der SV 1890 Westerhausen haben am Sonntag sehr deutliche Siege eingefahren. Die Remis-Könige des SV Blau-Weiß Dölau haben schon wieder zugeschlagen. Und drei Mannschaften sind noch perfekt. Der Blick auf alle Begegnungen des zweiten Spieltags in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Freitag

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
3
2
Abpfiff

Zweites Saisonspiel, zweiter 3:2-Erfolg: Nach dem siegreichen Auftakt in Merseburg hat der BSV Halle-Ammendorf auch die zweite Partie der neuen Saison mit demselben Resultat gewonnen. Doppelpacker Laurenz Hoffmann und David Hotopp führten die Ammendorfer am Freitag zum Heimsieg über den SC Bernburg.

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
0
1

>> Haldensleber SC gegen SV Dessau 05 im Re-Liva: (hier klicken)

Von den vorangegangenen sieben Aufeinandertreffen hatte der SV Dessau 05 nur eines gewinnen können. Am Freitag aber nahmen die Nullfünfer die drei Punkte aus der Börde mit nach Hause. Moritz Singbeil erzielte den einzigen Treffer des Abends zum 1:0-Auswärtssieg beim Haldensleber SC. Interessierte können die gesamte Partie noch einmal im kostenfreien Re-Live in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung sehen.

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
2
2
Abpfiff

Der CFC Germania 03 hat am Freitag seinen ersten Zähler nach der Verbandsliga-Rückkehr eingefahren. Im Heimspiel trennte sich der Aufsteiger mit einem 2:2-Unentschieden vom SV Eintracht Emseloh. Nach der Gästeführung durch Davidson Cabral hatten Tim Franczak und Marcel Dropp die Partie zwischenzeitlich zugunsten des CFC gedreht. Doch Paul Eichel traf für die Gäste noch zum Ausgleich.

Samstag

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
2
5
Abpfiff

Nach dem Derbysieg über den SV Fortuna Magdeburg (2:1) hat der VfB Ottersleben den Schwung ins zweite Saisonspiel mitgenommen und auch dieses gewonnen. Zu Gast beim FSV Barleben feierte der Aufsteiger am Sonnabend einen 5:2-Erfolg. Jonas Schulz, Dominic Carl, Doppelpacker Damian Leuschner und Finn-Luca Melzian trafen für den VfB, der so mit den Titelfavoriten vom SV Dessau 05 und vom BSV Halle-Ammendorf mit dem perfekten Saisonstart nachgezogen hat.

Gestern, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
0
2
Abpfiff

Nach der 0:2-Niederlage in Reppichau hat der 1. FC Bitterfeld-Wolfen auch das erste Heimspiel der neuen Serie mit 0:2 verloren. Leonard Hein und Eric Nicodemus trafen für die Gäste des SV Blau-Weiß Zorbau zum Auswärtssieg.

Sonntag

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
0
6
Abpfiff

Der VfB Merseburg hat am Sonntag ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Zu Gast beim SV Fortuna Magdeburg feierte die Mannschaft von Manoel Arnhold einen 6:0-Kantersieg. Die Doppelpacker Maximilian Scheibe (10., 47.) und Danny Wagner (42., 89.) sowie Alexander Friedrich (71.) und Fabian Zwarg (80.) trafen gegen Fortunen, die völlig von der Rolle waren.

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
1
1

Die Remis-Könige des SV Blau-Weiß Dölau haben es schon wieder getan: Nach dem 1:1 im ersten Auftritt beim VfB Sangerhausen ging auch das erste Heimspiel der neuen Saison mit einem Unentschieden zu Ende. Nach der Führung durch August Prokein (50.) erzielte Yegor Petrov den Ausgleich für die Gäste von der SG Reppichau (66.).

Heute, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
5
0
Abpfiff
+Video

Nach dem ernüchternden Auftakt in Dessau - in der letzten halben Stunde wurde aus einem 1:1 ein 1:5 - hat der SV 1890 Westerhausen seine Tordifferenz am zweiten Spieltag ins Positive gedreht. Nach einem torlosen ersten Durchgang siegte die Wolfsberg-Elf am Sonntag gegen den VfB Sangerhausen noch mit 5:0. Dabei stand Trainer Garrit Golombek mit in der Startelf und erzielte zwei Treffer.