Kantersiege für Langenstein und Osterwieck, Premiere für Kroppenstedt

Nach dem zweiten Spieltag in der Landesklasse, Staffel 3, können drei Teams noch eine perfekte Bilanz vorweisen. Dagegen verbleiben zwei Aufsteiger ohne Punkte.

Das kleine Derby am Sonntag endete ohne einen Sieger. Nach 2:0-Pausenführung des FSV Grün-Weiß Ilsenburg schlug Landesliga-Absteiger Blankenburger FV nach dem Seitenwechsel zurück. Am Ende sahen die 205 Zuschauer ein Remis.

Der SV Langenstein schoss am Sonnabend aus allen Rohren. Gegen den Aufsteiger ZLG Atzendorf/Förderstedt landeten die Schwarz-Weißen einen furiosen 9:1-Heimerfolg. Dabei überragte Richard Götting für die Gastgeber mit einem Viererpack.

Eine absolute Premiere durfte der SC Germania Kroppenstedt am Sonnabend feiern. Zu Gast beim FC Einheit Wernigerode II punktete der Aufsteiger erstmals in seiner Vereinsgeschichte auf Landesebene - und dann gleich dreifach. Dabei netzte der ehemalige Regionalliga-Angreifer Manuel Hoffmann doppelt.

Vor knapp 200 Zuschauern sorgte der SV Plötzkau im Salzland-Derby gegen den SV Einheit Bernburg schlussendlich für klare Verhältnisse. Dabei schnürte Constantin Döltz einen Doppelpack für die Hausherren.

Der 1. FSV Nienburg hat seine Tabellenführung des ersten Spieltags abgeben müssen. Im Heimspiel unterlagen die Nienburger dem Landesliga-Absteiger Germania Wernigerode mit 1:2.

Der SV Eintracht Osterwieck hat am Sonnabend überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen. Nach früher Führung durch Marius Dzial machte die Eintracht gegen den VfB Germania Halberstadt II das halbe Dutzend voll.

Nach der Punkteteilung mit Germania Wernigerode am ersten Spieltag hat der Quedlinburger SV am Sonnabend dreifach gepunktet. Johannes Bode und Henning Hamann per Elfmeter trafen beim 2:0-Heimerfolg über den SV Darlingerode/Drübeck. Der Aufsteiger dagegen verbleibt punktlos.

