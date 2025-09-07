Kantersiege für Kosova und DV Solingen, Remscheid gewinnt Derby

Landesliga Niederrhein 1: Der FC Kosova Düsseldorf und DV Solingen feiern Kantersiege. 1. SpVg Solingen-Wald 03 schließt zu Union Nettetal und ASV Süchteln auf. So lief der 4. Spieltag!
Victoria Mennrath – DJK Gnadental 1:3
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Lukas Heller, Noah Kubawitz, Maximilian Lambertz (66. Jacob Küppers), Wadim Kuliew (70. Vasiko Gogolidze), Moussa Coulibaly (70. Samuelson Forestal), Marko Mitrasinovic (77. Oliver Krüppel), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
DJK Gnadental: Nico Bayer, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Marc Pfeil, Tolga Erginer, Marvin Meirich, Tarik Mavili (76. Malte Hauenstein), Milos Jesic (85. Marinus Sebastian Dassen), Maurice Girke (90. Maximilian Fells), Nico Kaufmann, Marco Lüttgen - Trainer: Sebastian Michalsky
Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Milos Jesic (16.), 0:2 Marco Lüttgen (21.), 1:2 Noah Kubawitz (70.), 1:3 Tolga Erginer (74. Foulelfmeter)
TuRU Düsseldorf – 1. FC Wülfrath 3:1
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Nico Wehner, Liridon Salihu, Amin Saouti, Emirhan Bülbül, Tsikwo Mankefor (75. Selcuk Yavuz), Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga, Diyar Turan (69. Baron Osaruwense Asemota) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
1. FC Wülfrath: Mika Mrstik, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Ebrahim Omayrat (67. Lukas Trier), Tom Paß (22. Robin Köhler), Florian Schikowski, Daniel Ivezic (46. Tihomir Kriznjak), Youssef El Boudihi, Gian-Luca Bühring, Athanasios Xiros (80. Nico Köhler) - Trainer: Joscha Weber
Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Diyar Turan (12.), 2:0 Emirhan Bülbül (34.), 2:1 Florian Schikowski (65.), 3:1 Selcuk Yavuz (90.+4)
VSF Amern – FC Kosova Düsseldorf 2:5
VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Shogo Taniguchi, Micael Nack, Maximilian Gotzen, Niklas Thobrock (46. Johannes Hamacher), Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (73. Toya Okada), Malte Knop (86. Adam El Edghiri), Luca Dorsch (60. Lamin Fuchs) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Besim Fazlija (92. Amar Kashtanjevac), Leon Azemi, Agan Ljeza (35. Egzon-Baijram Zendeli) (90. Aidan Sadeghi), Astrit Hyseni, Beslind Fazlija, Shkelqim Hyseni, Adonis Aliu (79. Kaito Kajitani), Fatlum Ahmeti, Roman William Callan - Trainer: Alfonso del Cueto
Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Niklas Thobrock (36.), 1:1 Beslind Fazlija (58.), 1:2 Egzon-Baijram Zendeli (66.), 2:2 Selman Sevinc (73. Foulelfmeter), 2:3 Kaito Kajitani (86.), 2:4 Roman William Callan (89.), 2:5 Fatlum Ahmeti (90.+3)
SC Union Nettetal – ASV Einigkeit Süchteln 1:1
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman (64. Luka Drca), Daniel Pfaffenroth, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum (64. Tomi Alexandrov), Leon Chuontu Tumbarinu, Chisato Suda, Noel Gergorec (82. Mats Platen), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc - Trainer: Blerim Rrustemi
ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis, Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Justin Coenen (46. Philipp Kremer), Malte Thesenvitz, Leon Falter (92. Felipe Burkhardt), Leo Heinrich Rennett (86. Lennard Brüster), Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 251
Tore: 0:1 Toni Weis (87.), 1:1 Branimir Galic (90.+3)
FC Remscheid – SSV Bergisch Born 1:0
FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Niklas Burghard, Antonio Zupo, Dominik Heinen, Dimitrios Papadopoulos (52. Leonhard Fronia), Ramzi Ben Hamada, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Andrii Pedchenko (89. Mohammed Abunajie), Stanislao Apicella (77. Furkan Asut) - Trainer: Ferdi Gülenc
SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Anouar Isaoui, Furkan Kücüktireli, Gloire Sunda, Tarik Makkaoui, Julian Bernhard (46. Marvin Pak), Muhammet-Fathi Ödemis, Gael Ntolo (56. Francesco Leonardo Di Donato), Germano Bonanno, Lutonda Ntiti (86. Levin Ilias Ceylan) - Trainer: Tim Janowski
Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Andrii Pedchenko (67.)
DV Solingen – VfB 03 Hilden II 6:1
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli, Nusret Yagmur, Ilias El Joudi (59. Tarkan Türkmen) (80. Eray Yigiter), Tuncay Muhammet Altuntas (63. Mohamed Aaross), Kosei Fujita, Mehmet Zeki Tunc (85. Samir Azirar), Sercan Er, Ali-Can Ilbay, Salim El Fahmi (76. Bilal El Ouamari) - Trainer: Engin Kizilarslan
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz (55. Tolga Ceylan), Azad Sari, Josip Bilac, Yavuz Erdogan, Shuto Utsugi (82. Leander Boden), Abdelilah Zarok, Ali-Imran Coban, Amine Feldaoui (69. Amir Cosic), Marvin Michell Theis (72. Tarique Maurice Hurd), Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 112
Tore: 1:0 Nusret Yagmur (6.), 2:0 Ali-Can Ilbay (10.), 2:1 Azad Sari (31.), 3:1 Salim El Fahmi (57.), 5:1 Mohamed Aaross (68.), 4:1 Tarkan Türkmen (76.), 6:1 Yavuz Erdogan (89. Eigentor)
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Remscheid
So., 14.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VSF Amern
So., 14.09.25 15:00 Uhr TVD Velbert - Victoria Mennrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Kapellen-Erft
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Gnadental
So., 14.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Union Nettetal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II
So., 21.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - SSV Bergisch Born
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Wülfrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Solingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TVD Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln