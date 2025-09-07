 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
DV Solingen darf wieder jubeln.
DV Solingen darf wieder jubeln. – Foto: Eyüp Kaya

Kantersiege für Kosova und DV Solingen, Remscheid gewinnt Derby

Landesliga Niederrhein 1: Der FC Kosova Düsseldorf und DV Solingen feiern Kantersiege. 1. SpVg Solingen-Wald 03 schließt zu Union Nettetal und ASV Süchteln auf.

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Landesliga Niederrhein 1: Der FC Kosova Düsseldorf und DV Solingen feiern Kantersiege. 1. SpVg Solingen-Wald 03 schließt zu Union Nettetal und ASV Süchteln auf. So lief der 4. Spieltag!

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1
3
Abpfiff
+Video
DJK Gnadental siegte bei Victoria Mennrath mit 3:1. Früh stellten Milos Jesic (16.) und Marco Lüttgen (21.) die Weichen auf Auswärtssieg. Nach dem Anschluss durch Noah Kubawitz (70.) keimte kurz Hoffnung bei den Gastgebern auf, doch nur vier Minuten später sorgte Tolga Erginer per Foulelfmeter (74.) für die Entscheidung. Damit gewinnt Gnadental zum zweiten Mal und zieht an Mennrath, das nur vier Punkte hat, vorbei.

Victoria Mennrath – DJK Gnadental 1:3
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Lukas Heller, Noah Kubawitz, Maximilian Lambertz (66. Jacob Küppers), Wadim Kuliew (70. Vasiko Gogolidze), Moussa Coulibaly (70. Samuelson Forestal), Marko Mitrasinovic (77. Oliver Krüppel), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
DJK Gnadental: Nico Bayer, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Marc Pfeil, Tolga Erginer, Marvin Meirich, Tarik Mavili (76. Malte Hauenstein), Milos Jesic (85. Marinus Sebastian Dassen), Maurice Girke (90. Maximilian Fells), Nico Kaufmann, Marco Lüttgen - Trainer: Sebastian Michalsky
Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Milos Jesic (16.), 0:2 Marco Lüttgen (21.), 1:2 Noah Kubawitz (70.), 1:3 Tolga Erginer (74. Foulelfmeter)

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
3
1
Abpfiff
TuRU Düsseldorf gewann ebenfalls mit 3:1 gegen den 1. FC Wülfrath. Diyar Turan (12.) und Emirhan Bülbül (34.) sorgten für die frühe Führung. Nach dem Anschluss durch Florian Schikowski (65.) wurde es kurz spannend, ehe Joker Selcuk Yavuz in der Nachspielzeit (90.+4) den Heimsieg endgültig sicherte. Die TuRU hat Wülfrath überholt und den Keller verlassen.

TuRU Düsseldorf – 1. FC Wülfrath 3:1
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Nico Wehner, Liridon Salihu, Amin Saouti, Emirhan Bülbül, Tsikwo Mankefor (75. Selcuk Yavuz), Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga, Diyar Turan (69. Baron Osaruwense Asemota) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
1. FC Wülfrath: Mika Mrstik, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Ebrahim Omayrat (67. Lukas Trier), Tom Paß (22. Robin Köhler), Florian Schikowski, Daniel Ivezic (46. Tihomir Kriznjak), Youssef El Boudihi, Gian-Luca Bühring, Athanasios Xiros (80. Nico Köhler) - Trainer: Joscha Weber
Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Diyar Turan (12.), 2:0 Emirhan Bülbül (34.), 2:1 Florian Schikowski (65.), 3:1 Selcuk Yavuz (90.+4)

Heute, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
2
5
Abpfiff
Der FC Kosova Düsseldorf setzte sich eindrucksvoll bei den VSF Amern durch. Zwar traf Niklas Thobrock zur Führung (36.), doch Kosova drehte die Partie mit Toren von Beslind Fazlija und Egzon-Baijram Zendeli. Nach dem 2:2-Ausgleich durch Selman Sevinc zog Kosova in der Schlussphase davon: Kaito Kajitani, Roman William Callan und Fatlum Ahmeti stellten den 5:2-Endstand her.

VSF Amern – FC Kosova Düsseldorf 2:5
VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Shogo Taniguchi, Micael Nack, Maximilian Gotzen, Niklas Thobrock (46. Johannes Hamacher), Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (73. Toya Okada), Malte Knop (86. Adam El Edghiri), Luca Dorsch (60. Lamin Fuchs) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Besim Fazlija (92. Amar Kashtanjevac), Leon Azemi, Agan Ljeza (35. Egzon-Baijram Zendeli) (90. Aidan Sadeghi), Astrit Hyseni, Beslind Fazlija, Shkelqim Hyseni, Adonis Aliu (79. Kaito Kajitani), Fatlum Ahmeti, Roman William Callan - Trainer: Alfonso del Cueto
Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Niklas Thobrock (36.), 1:1 Beslind Fazlija (58.), 1:2 Egzon-Baijram Zendeli (66.), 2:2 Selman Sevinc (73. Foulelfmeter), 2:3 Kaito Kajitani (86.), 2:4 Roman William Callan (89.), 2:5 Fatlum Ahmeti (90.+3)

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1
1
Abpfiff
Spannung bis zur Nachspielzeit: Der ASV Einigkeit Süchteln ging in Nettetal spät durch Toni Weis in Führung (87.). Doch der SC Union Nettetal antwortete in der Nachspielzeit: Branimir Galic traf in der 90.+3 zum 1:1-Endstand. Vor 251 Zuschauern sahen die Fans ein umkämpftes Derby mit Chancen auf beiden Seiten. So stehen beide Klubs mit zehn Punkten weiter an der Spitze.

SC Union Nettetal – ASV Einigkeit Süchteln 1:1
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman (64. Luka Drca), Daniel Pfaffenroth, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum (64. Tomi Alexandrov), Leon Chuontu Tumbarinu, Chisato Suda, Noel Gergorec (82. Mats Platen), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc - Trainer: Blerim Rrustemi
ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis, Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Justin Coenen (46. Philipp Kremer), Malte Thesenvitz, Leon Falter (92. Felipe Burkhardt), Leo Heinrich Rennett (86. Lennard Brüster), Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 251
Tore: 0:1 Toni Weis (87.), 1:1 Branimir Galic (90.+3)

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
1
0
Der FC Remscheid feierte einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den SSV Bergisch Born. Vor 200 Zuschauern erzielte Andrii Pedchenko in der 67. Minute das Tor des Tages. Beide Teams lieferten sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, doch Remscheid nutzte seine Chance effizienter. Defensiv stand die Gülenc-Elf stabil und brachte den Sieg über die Zeit und darf sich über den Erfolg im Derby freuen.

FC Remscheid – SSV Bergisch Born 1:0
FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Niklas Burghard, Antonio Zupo, Dominik Heinen, Dimitrios Papadopoulos (52. Leonhard Fronia), Ramzi Ben Hamada, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Andrii Pedchenko (89. Mohammed Abunajie), Stanislao Apicella (77. Furkan Asut) - Trainer: Ferdi Gülenc
SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Anouar Isaoui, Furkan Kücüktireli, Gloire Sunda, Tarik Makkaoui, Julian Bernhard (46. Marvin Pak), Muhammet-Fathi Ödemis, Gael Ntolo (56. Francesco Leonardo Di Donato), Germano Bonanno, Lutonda Ntiti (86. Levin Ilias Ceylan) - Trainer: Tim Janowski
Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Andrii Pedchenko (67.)

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
6
1
Abpfiff
Deutlicher Heimsieg für DV Solingen gegen die Reserve des VfB 03 Hilden. Bereits nach zehn Minuten führten die Gastgeber durch Nusret Yagmur und Ali-Can Ilbay mit 2:0. Zwar verkürzte Azad Sari (31.), doch im zweiten Durchgang zog Solingen davon: Salim El Fahmi, Mohamed Aaross, Tarkan Türkmen und ein Eigentor von Yavuz Erdogan sorgten für den 6:1-Endstand. Hilden II bleibt neben TVD Velbert punktlos.

DV Solingen – VfB 03 Hilden II 6:1
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli, Nusret Yagmur, Ilias El Joudi (59. Tarkan Türkmen) (80. Eray Yigiter), Tuncay Muhammet Altuntas (63. Mohamed Aaross), Kosei Fujita, Mehmet Zeki Tunc (85. Samir Azirar), Sercan Er, Ali-Can Ilbay, Salim El Fahmi (76. Bilal El Ouamari) - Trainer: Engin Kizilarslan
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz (55. Tolga Ceylan), Azad Sari, Josip Bilac, Yavuz Erdogan, Shuto Utsugi (82. Leander Boden), Abdelilah Zarok, Ali-Imran Coban, Amine Feldaoui (69. Amir Cosic), Marvin Michell Theis (72. Tarique Maurice Hurd), Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 112
Tore: 1:0 Nusret Yagmur (6.), 2:0 Ali-Can Ilbay (10.), 2:1 Azad Sari (31.), 3:1 Salim El Fahmi (57.), 5:1 Mohamed Aaross (68.), 4:1 Tarkan Türkmen (76.), 6:1 Yavuz Erdogan (89. Eigentor)

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
2
2
Abpfiff
Der SC Kapellen-Erft kam gegen Solingen Wald 03 nicht über ein Remis hinaus. Die Gäste glichen durch Enes Topal in der 73. Minute aus, nachdem Kapellen zuvor geführt hatte.

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
1
1
Abpfiff
Im Duell zwischen dem SC Velbert und dem TSV Solingen teilten sich beide Teams die Punkte. John-Max Kowalski brachte die Hausherren früh in Führung (19.), ehe Tom Gray nach 31 Minuten ausglich.

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
2
0
Abpfiff
Die SG Unterrath bezwang den TVD Velbert mit 2:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Michael Blum in der 53. Minute zur Führung, ehe Elias Dian in der 80. Minute alles klar machte. Unterrath kämpft sitzt den Top-Teams wieder im Nacken.

____

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Remscheid
So., 14.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VSF Amern
So., 14.09.25 15:00 Uhr TVD Velbert - Victoria Mennrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Kapellen-Erft
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Gnadental
So., 14.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Union Nettetal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II
So., 21.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - SSV Bergisch Born
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Wülfrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Solingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TVD Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln

