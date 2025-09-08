Kantersiege für den FC Denzlingen II und die SG Ihringen/Wasenweiler

Bereits am ersten Spieltag fielen 43 Tore in acht Spielen, am zweiten ließen die Mannschaften 42 Tore folgen.

Denzlingen II lässt die Auftaktniederlage vergessen Aufsteiger SV Endingen tut sich derzeit etwas schwer in der Bezirksliga. Gegen den FC Denzlingen II erlitten die Kaiserstühler eine 0:5-Heimniederlage.

Am eifrigsten zeigt sich Rot-Weiss Glottertal, bereits 17 Treffer hat die Mannschaft von Patrick Walz erzielt. Auch Denzlingen II und Ihringen/Wasenweiler feierten zuletzt hohe Siege. Einzig das torlose Remis zwischen Köndringen und Oberried richtet sich gegen den Trend.

Prechtäler zeigen ein anderes Gesicht Trotz der 1:4-Auftaktniederlage in Ottoschwanden zählt die SG Prechtal/Oberprechtal weiter zu den Aufstiegskandidaten. Zum Saisonheimdebüt bekam es die Mannschaft von Martin Schill mit dem großen Konkurrenten Simonswald/Obersimonswald zu tun.

Freiburg-St. Georgen kommt schnell aus den Startlöchern



Der FC Freiburg-St. Georgen feierte gegen den Ex-Landesligisten Ballrechten-Dottingen einen 4:2-Heimsieg. Cheftrainer Frank Stöcklin konnte die Begegnung nur aus dem Urlaub verfolgen.

Ihringen/Wasenweiler setzt auf Offensivtaktik in Buchenbach



Marcel Kobus, der Trainer der SG Ihringen/Wasenweiler, hatte sich für den Auftritt beim Aufsteiger Buchenbach eine offensive Taktik zurechtgelegt. "Buchenbach ist eine mental wie physisch total starke Mannschaft, die Stürmer machen immer Alarm", erklärte er.

Geordnete Abwehrreihen



Das Ausnahmeergebnis am zweiten Spieltag war das torlose Remis zwischen dem TV Köndringen und den SF Oberried. "Beide Seiten haben sehr geordnet gestanden und wenig zugelassen", erklärte TVK-Spielertrainer Karsten Kranzer die Chancenarmut.

Herbolzheim: An defensiv ausgerichtete Gegner gewöhnen!



Jan Brunner, der Trainer des Ex-Landesligisten FV Herbolzheim, hat festgestellt: "Die Gegner in der Bezirksliga sind gegen uns oft defensiver ausgerichtet.

