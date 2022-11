Kantersiege für BW 91 & Kölleda - Sömmerda gewinnt Kellerduell Fünf Heimsiege, zwei Unentschieden und einen Auswärtssieg gab es am 12. Spieltag der Landesklasse 2.

Tabellenführer Union ließ in Wüstheuterode nichts anbrennen. Verfolger Bad Frankenhausen feierte einen Kanter-Derbysieg gegen Lokalnachbarn Oberheldrungen. Auch Kölleda gestaltete es mit Viererpacker torreich gegen Gispersleben. Zudem gewann Walschleben/Elxleben und Sömmerda im Keller. Auch Büßleben gewann zu Hause. Keinen Sieger gab es in Arenshausen und Siemerode.

Der VfB kassiert in Büßleben die dritte Saisonniederlage. Die Hausherren hingegen rutschen mit dem Heimsieg näher ans obere Tabellendrittel.

Mit vier Toren in der ersten Halbzeit sorgt Eric-Jeremy Weidner für klare Verhältnisse gegen überforderte Gäste aus Gispersleben, die am Ende sang- und klanglos untergehen.

Sang- und klanglos untergegangen ist auch Oberheldrungen im Derby beim Verbandsliga-Absteiger Bad Frankenhausen. Am Ende verpassten die Hausherren nur knapp einen zweistelligen Heimsieg.

Union bleibt in der Spur. Bereits vom Anstoß weg brachte Torjäger Daniel Schmidt den Tabellenführer in Front. Mitte der zweiten Halbzeit legte Fränkel zum Arbeitssieg nach.

Keine Tore gab es in Siemerode, wodurch die Gäste aus Großengottern den Vorsprung von drei Punkten aus Siemerode wahren.

Hier erzielt Marius Lamczyk in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2 für Arenshausen. – Foto: © Rocco Menger

Der Tabellendritte Leinefelde lässt Punkte in Arenshausen. Dabei ging der SCL zweimal in Führung, doch die Gastgeber konterten jeweils. Das 2:2 zum Endstand fiel dabei erst in der Nachspielzeit.