Kantersiege für Aubing und Untermenzing

Ein torreicher Spieltag in der Kreisklasse 3 bot den Fans jede Menge Spektakel. Während der SV Aubing München II einen rasanten Blitzstart erwischte, feierte der SV Untermenzing II einen deutlichen Kantersieg. Absoluter Höhepunkt des Spieltags war jedoch ein historisches Offensiv-Feuerwerk in Planegg, bei dem ein einziger Akteur sage und schreibe neun Treffer erzielte.

Ein echtes Offensivspektakel sahen die Zuschauer an der Bezirkssportanlage. Die Gäste erwischten einen Traumstart nach Maß und überrollten die Hausherren in der Anfangsphase komplett. Per Dreierpack stellten Henning Ritschel (11.), Marko Jagustin (12.) und Luis Hofmann (14.) binnen drei Minuten die Weichen auf Sieg. Der ESV zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte sich durch Samuel Hernaiz Agreda (21.) sowie Üntay Kasavar (2:3) wieder heran. Die Hoffnung auf den Ausgleich zerstörte Andreas Ladich in der 75. Spielminute, als er eine Unachtsamkeit in der Heim-Abwehr zum 2:4-Endstand nutzte.

Eine einseitige Angelegenheit sahen die 50 Zuschauer in Großhadern. Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an, obwohl Philipp Kamps in der 9. Minute zunächst mit einem Foulelfmeter am stark reagierenden Heim-Torwart scheiterte. Praktisch im Gegenzug besorgte Marino Zivkovic (9.) die verdiente Führung. Noch vor der Pause schraubte Jakob Renner mit einem Doppelschlag (41., 45.) das Ergebnis in die Höhe. Nach dem Seitenwechsel ließen Calogero Avanzato (55.) und Bruno Gais (63.) keine Zweifel mehr aufkommen, ehe erneut Renner (73.) mit seinem dritten Treffer den 0:6-Endstand perfekt machte.

Ein packendes Kampfspiel auf Augenhöhe lieferten sich die beiden Mannschaften im direkten Duell. Die Kickers erwischten den besseren Start und gingen durch Marko Esegovic (9.) früh in Führung. Espanol schüttelte sich kurz und glich durch Paul Costea (27.) aus, ehe Gjelbrim Bektashi (34.) die Gäste erneut jubeln ließ. Im zweiten Durchgang mobilisierten die Hausherren die zweiten Kräfte. Juan Camilo Calderon (68.) besorgte den verdienten Ausgleich, bevor Matchwinner Paul Costea in der 77. Spielminute eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr nutzte und zum viel umjubelten 3:2-Heimsieg traf.

Ein enges und hart umkämpftes Match erlebten die 20 Zuschauer bei der Amicitia. Die Heimelf erwischte einen Blitzstart und ging bereits in der 2. Spielminute durch Raphael Groß in Führung. Forstenried schlug jedoch noch vor dem Pausenpfiff durch Egzon Gashi (37.) zurück. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste die Partie komplett: Moritz Steinkopf (53.) und Vasyl Shnaider (68.) nutzten Lücken in der gegnerischen Hintermannschaft zur Zwei-Tore-Führung. Der späte Anschlusstreffer von Gabriel Kral (86.) kam für die Hausherren trotz einer Schlussoffensive zu spät.

Ein historisches Torfestival bekamen die Zuschauer in Planegg geboten, das komplett von einem Mann geprägt wurde. Shalva Gogia erwischte einen geschichtsträchtigen Tag und brachte die Gäste mit einem schnellen Hattrick (7., 9., 11.) früh auf die Siegerstraße. Zwar verkürzte Valmir Kajtazaj (20.) für Planegg, doch Nikoloz Bokhua (43.) stellte den alten Abstand wieder her. Nach der Pause folgte die pure Gogia-Show: Mit weiteren Treffern in der 49., 55., 62., 65., 70. und 90. Minute schraubte er sein persönliches Torkonto auf unfassbare neun Treffer. Die Planegger Ergebniskosmetik durch Tiklikan Quattara (66., 88.) und Bokhuas zweiten Treffer (85.) ging im Offensiv-Wirbelwind der Spielgemeinschaft völlig unter.