Kantersiege, bittere Pleiten und viel Spektakel in der Kreisliga A

Ein Spieltag voller Spektakel liegt hinter der Kreisliga A Düsseldorf. Mindestens drei Tore gab es in jeder Begegnung, zwischen Türkgücü Ratingen und dem SC West fielen in Summe sogar zehn Treffer. Auch in der Tabelle gab es einige Bewegung, so ist der VfL Benrath zurück an der Spitze, der DSC 99 II wartet hingegen weiter auf den ersten Punkt in dieser Saison.

Was war das bitte für ein Spieltag in der A-Liga? Mit einem klaren 3:0-Erfolg hat der VfL Benrath bei Rot-Weiß Lintorf die Tabellenführung vom FC Bosporus zurückerobert. Der unterlag durchaus überraschend dem SC Unterbach mit 1:5. Für den SCU traf Michael Kijach doppelt (28./45.+1), Till Arne Consilius schnürte einen Dreierpack (32./67./72.).

Richtig krachen lassen hat es Türkgücü Ratingen. Vor der Saison als Aufstiegsfavorit Nummer eins gehandelt, kamen die Ratinger nur schwer in den Flow. Am Mittag zeigten sie beim 9:1-Kantersieg gegen einen völlig überforderten SC West, dass mit ihnen zu rechnen ist. Allein fünf Treffer gingen auf das Konto von Tim Potzler, der mit einem Doppelschlag den Torreigen einleitete (2./6.), eher er nach 37 Minuten den lupenreinen Hattrick perfekt machte und vor der Pause auch noch Torerfolg Nummer vier bejubeln durfte (43.). Nach seiner fünften Bude wurde er unter großem Applaus ausgewechselt (57.). Außerdem trafen Orgito Golemi (45.), Emilio Sanchez Conrad (51.), Arda Tokat (87.) sowie Emre Rüstü Tokat (90.).