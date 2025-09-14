 2025-09-10T07:23:22.987Z

Tim Potzler war mit fünf Treffer der erfolgreichste Angreifer des Spieltags.
Tim Potzler war mit fünf Treffer der erfolgreichste Angreifer des Spieltags. – Foto: Türkgücü Rating

Kantersiege, bittere Pleiten und viel Spektakel in der Kreisliga A

Tore am laufenden Band gab es in der Kreisliga A Düsseldorf. Mit 9:1 schoss Türkgücü Ratingen den SC West ab, DSC 99 II weiter ohne Punkte.

Ein Spieltag voller Spektakel liegt hinter der Kreisliga A Düsseldorf. Mindestens drei Tore gab es in jeder Begegnung, zwischen Türkgücü Ratingen und dem SC West fielen in Summe sogar zehn Treffer. Auch in der Tabelle gab es einige Bewegung, so ist der VfL Benrath zurück an der Spitze, der DSC 99 II wartet hingegen weiter auf den ersten Punkt in dieser Saison.

So lief Spieltag 5

Was war das bitte für ein Spieltag in der A-Liga? Mit einem klaren 3:0-Erfolg hat der VfL Benrath bei Rot-Weiß Lintorf die Tabellenführung vom FC Bosporus zurückerobert. Der unterlag durchaus überraschend dem SC Unterbach mit 1:5. Für den SCU traf Michael Kijach doppelt (28./45.+1), Till Arne Consilius schnürte einen Dreierpack (32./67./72.).

Richtig krachen lassen hat es Türkgücü Ratingen. Vor der Saison als Aufstiegsfavorit Nummer eins gehandelt, kamen die Ratinger nur schwer in den Flow. Am Mittag zeigten sie beim 9:1-Kantersieg gegen einen völlig überforderten SC West, dass mit ihnen zu rechnen ist. Allein fünf Treffer gingen auf das Konto von Tim Potzler, der mit einem Doppelschlag den Torreigen einleitete (2./6.), eher er nach 37 Minuten den lupenreinen Hattrick perfekt machte und vor der Pause auch noch Torerfolg Nummer vier bejubeln durfte (43.). Nach seiner fünften Bude wurde er unter großem Applaus ausgewechselt (57.). Außerdem trafen Orgito Golemi (45.), Emilio Sanchez Conrad (51.), Arda Tokat (87.) sowie Emre Rüstü Tokat (90.).

Heute, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
0
3
Abpfiff

Heute, 14:15 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
10
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
5
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
6
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
1
5
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr FC Büderich II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - AC Italia Hilden
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - TuS Gerresheim
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - Türkgücü Ratingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Bosporus Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Rot-Weiß Lintorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich
So., 21.09.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SP.-VG. Hilden 05/06

7. Spieltag
So., 28.09.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Düsseldorf-West
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 28.09.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Sportfreunde Gerresheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - VfL Benrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 28.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Unterbach
So., 28.09.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - KSC Tesla 07
So., 28.09.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Büderich II

