Der VfL Benrath hat drei Punkte im Blick.
Der VfL Benrath hat drei Punkte im Blick. – Foto: Alexander Biehler

Kantersiege am Freitag - Was bringt der Sonntag in der KLA Düsseldorf?

Die Kreisliga A Düsseldorf geht mit spannenden Duellen in den Sonntag. Alle Topteams sind gefordert.

Mit zwei klaren Siegen haben der TuS Gerresheim und Türkgücü Ratingen am Freitagabend den Spieltag in der Kreisliga A Düsseldorf eröffnet. Die Topteams sind allesamt erst am Sonntag im Einsatz. Der SC Unterbach muss beispielsweise beim SV Wersten 04 antreten, Der FC Bosporus reist zu Schwarz-Weiß Düsseldorf und der VfL Benrath tritt auswärts beim KSC Tesla an. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 12

Doppelpack an Halloween

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
0
4
Abpfiff

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
1
6
Abpfiff

Zwei klare Angelegenheiten waren die Halloween-Spiele in der Kreisliga A. Sowohl der TuS Gerresheim als auch Türkgücü Ratingen fuhren klare Erfolge ein. Beim Schlusslicht SC West kamen die Gerresheimer zu einem ungefährdeten 4:0-Sieg. Ein Doppelpack von Alexander Nour kurz vor der Pause stellte die Weichen auf Sieg (40./45.), nach dem Seitenwechsel legte Akom Kevin Twum-Barimah ebenfalls doppelt nach und markierte in der Schlussphase den Endstand (83./88.).

Mit einem Dreierpack hatte Samed Yesil großen Anteil am 6:1-Kantersieg von Türkgücü bei der DJK Tusa. Schon nach 13 Minuten netzte er zum ersten Mal ein, Emre Rüstü Tokat sorgte wenig später für das 2:0 (17.), Mahmut Karaca nach 27 Zeigerumdrehungen für die Vorentscheidung. Als Yesil wenig später noch das 4:0 nachlegte, war die Messe gelesen (33.). Zwar konnte Tusa zwischenzeitlich noch das 1:4 erzielen, doch Ratingen ließ sich davon nicht beeindrucken und spielte weiter nach vorn. Yesil (67.) und Samuel Kauter sorgten für den Endstand (90.).

Diese Spiele gibt es am Sonntag

Heute, 12:45 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
12:45live

Heute, 15:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:00

Heute, 15:15 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:15

Heute, 15:30 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
15:00

Heute, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
15:30

