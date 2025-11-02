Kantersiege am Freitag - Was bringt der Sonntag in der KLA Düsseldorf?

So läuft Spieltag 12

Zwei klare Angelegenheiten waren die Halloween-Spiele in der Kreisliga A. Sowohl der TuS Gerresheim als auch Türkgücü Ratingen fuhren klare Erfolge ein. Beim Schlusslicht SC West kamen die Gerresheimer zu einem ungefährdeten 4:0-Sieg. Ein Doppelpack von Alexander Nour kurz vor der Pause stellte die Weichen auf Sieg (40./45.), nach dem Seitenwechsel legte Akom Kevin Twum-Barimah ebenfalls doppelt nach und markierte in der Schlussphase den Endstand (83./88.).

Mit einem Dreierpack hatte Samed Yesil großen Anteil am 6:1-Kantersieg von Türkgücü bei der DJK Tusa. Schon nach 13 Minuten netzte er zum ersten Mal ein, Emre Rüstü Tokat sorgte wenig später für das 2:0 (17.), Mahmut Karaca nach 27 Zeigerumdrehungen für die Vorentscheidung. Als Yesil wenig später noch das 4:0 nachlegte, war die Messe gelesen (33.). Zwar konnte Tusa zwischenzeitlich noch das 1:4 erzielen, doch Ratingen ließ sich davon nicht beeindrucken und spielte weiter nach vorn. Yesil (67.) und Samuel Kauter sorgten für den Endstand (90.).

Diese Spiele gibt es am Sonntag

Heute, 12:45 Uhr FC Büderich FC Büderich II ASV Tiefenbroich Tiefenbroich 12:45

Heute, 15:00 Uhr KSC Tesla 07 KSC Tesla 07 VfL Benrath VfL Benrath 15:00

Heute, 15:15 Uhr SV Wersten 04 Wersten 04 SC Unterbach Unterbach 15:15

Heute, 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim SF Gerreshei TSV Urdenbach Urdenbach 15:30

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SV Wersten 04

So., 09.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - AC Italia Hilden

So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Büderich II

So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 09.11.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - DSC 99 Düsseldorf II

So., 09.11.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 09.11.25 15:30 Uhr SC Unterbach - KSC Tesla 07

So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Benrath - Sportfreunde Gerresheim



14. Spieltag

So., 16.11.25 13:00 Uhr FC Büderich II - VfL Benrath

So., 16.11.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Düsseldorf-West

So., 16.11.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Türkgücü Ratingen

So., 16.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - TuS Gerresheim

So., 16.11.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Bosporus Düsseldorf

So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf

So., 16.11.25 15:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich

So., 16.11.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - TSV Urdenbach

So., 16.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Unterbach