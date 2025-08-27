Kantersieg zum Saisonstart

(CST). Trotz eines etwas holprigen Starts mit zahlreichen Stockfehlern und unnötigen Ballverlusten gelang den Blauweißen am Ende ein noch ein Kantersieg und Auftakt nach Maß.

„Dosenöffner“ war Yannik Nussers Führungstreffer in der 17. Minute. Obwohl sie oftmals zu umständlich agierten, gelang den Gastgebern kurz vor dem Halbzeitpfiff doch noch das zweite Tor, als Aislingens Johannes Sadler einen Schuss von Kai Killgus ins eigene Tor lenkte. Eine Unaufmerksamkeit der SGBM-Abwehr nutzte Daniel Klement zum Anschlusstreffer (54.), doch Alexander Nusser stellte nur drei Zeigerumdrehungen später den alten Abstand wieder her. Den bis dahin aufopferungsvoll kämpfenden Gästen ging in der letzten halben Stunde zunehmend „das Benzin aus“ und die Blauweißen konnten durch Kai Killgus (76.), Thomas Bilz (82.) und David Bendele (89.) noch drei weitere sehenswerte Treffer nachlegen.